NUBANK libera EMPRÉSTIMO para começar pagar somente após 90 dias

No mundo financeiro atual, a Nubank se destaca como uma instituição que oferece soluções inovadoras e práticas para seus clientes. Uma dessas soluções é a opção de solicitar um empréstimo e começar a pagar somente após 90 dias. Veja como funciona.

Nubank: Uma visão geral

A Nubank é uma instituição financeira brasileira conhecida pela sua abordagem inovadora e focada no cliente. Fornecendo uma gama de serviços financeiros, incluindo cartões de crédito, contas digitais e empréstimos, a Nubank tem como objetivo simplificar a vida financeira de seus clientes.

Prazo para pagamento do Empréstimo Nubank

O interessado na contratação de empréstimo Nubank pode fazer a simulação no aplicativo do banco e terá uma carência de até 90 dias para começar a pagar. Vale ressaltar que durante a simulação, você escolhe o primeiro dia de pagamento. O cliente tem até 24 meses para quitar o empréstimo.

Empréstimo Pessoal Nubank: Como Funciona?

O empréstimo pessoal do Nubank é uma opção oferecida pelo aplicativo que permite ao usuário contratar o serviço de forma simples e intuitiva. O processo de contratação é realizado pelo próprio aplicativo, onde é possível visualizar o limite máximo pré-aprovado e simular as condições de contratação.

Após a aprovação, o valor do empréstimo é transferido para a conta Nubank do cliente. Uma característica única do empréstimo Nubank é a capacidade de começar a pagar o empréstimo apenas após 90 dias.

A primeira etapa para solicitar um empréstimo é realizar uma simulação no aplicativo da Nubank. Durante a simulação, os clientes podem escolher o valor do empréstimo e o número de parcelas. O aplicativo mostrará então o valor das parcelas e os juros aplicáveis.

Solicitação do Empréstimo

Após a simulação, os clientes podem solicitar o empréstimo no aplicativo. A Nubank realiza uma análise de crédito e, se aprovado, o valor do empréstimo é transferido para a conta Nubank do cliente.

Pagamento do Empréstimo

A Nubank oferece a flexibilidade de começar a pagar o empréstimo apenas após 90 dias. Isso oferece aos clientes a oportunidade de organizar suas finanças antes de começar a pagar o empréstimo.

Vantagens do Empréstimo Nubank

O empréstimo Nubank oferece várias vantagens para os clientes.

Flexibilidade

A Nubank oferece aos clientes a flexibilidade de escolher o valor do empréstimo e o número de parcelas, bem como a data de início do pagamento.

Transparência

Com a Nubank, os clientes têm total transparência sobre as condições do empréstimo. Todos os custos, incluindo juros e taxas, são claramente especificados durante a simulação do empréstimo.

Comodidade

O empréstimo Nubank é fácil de solicitar e gerenciar. Tudo é feito através do aplicativo, tornando o processo simples e conveniente.

Como solicitar um Empréstimo Nubank?

Solicitar um empréstimo Nubank é um processo simples e direto.

Acesse o aplicativo Nubank

O primeiro passo para solicitar um empréstimo Nubank é acessar o aplicativo.

Selecione a opção “Empréstimo”

No aplicativo, os clientes devem selecionar a opção “Empréstimo”.

Realize uma simulação

Antes de solicitar um empréstimo, os clientes devem realizar uma simulação para entender o valor das parcelas e os juros aplicáveis.

Solicite o empréstimo

Após a simulação, os clientes podem solicitar o empréstimo. A Nubank realiza uma análise de crédito e, se aprovado, o valor do empréstimo é transferido para a conta Nubank do cliente.

Taxas de Juros do Empréstimo

As taxas de juros do empréstimo Nubank são personalizadas, ou seja, varia de acordo com o perfil de cada cliente. Desta forma, o Nubank oferece uma simulação que deixa claro quanto o cliente pagará ao final do empréstimo.

Além da taxa de juros, é importante lembrar que a contratação de um empréstimo envolve outros custos, como o IOF (Imposto sobre Operações Financeiras), que é de 0,38% sobre o valor total mais uma porcentagem de 0,0082% por dia, calculada de acordo com o prazo de pagamento.

Como Realizar o Pagamento das Parcelas do Empréstimo

O pagamento das parcelas do empréstimo Nubank é bastante simples:

O cliente deve ter o valor total da parcela disponível no dia do vencimento, pois o pagamento é realizado por débito automático na conta digital Nubank;

Se o cliente não tiver saldo disponível, nenhum valor será debitado. O Nubank envia um lembrete por e-mail e uma notificação no celular para que o pagamento seja realizado.

Antecipação de Pagamento

A antecipação do pagamento das parcelas do empréstimo Nubank pode ser feita diretamente pelo aplicativo. Para isso, basta escolher as parcelas que deseja antecipar para receber o desconto dos juros.

Como antecipar o pagamento das parcelas:

Acesse o aplicativo e clique em “Empréstimos”; Selecione o empréstimo que deseja antecipar; Clique em “Antecipar”; Escolha se deseja antecipar a próxima parcela, as parcelas dos próximos meses ou as últimas parcelas; Clique em “Confirmar pagamento”; Digite sua senha de 4 dígitos.

Atraso no Pagamento do Empréstimo

Se o pagamento não for realizado na data de vencimento combinada, o cliente fica com o empréstimo em atraso e são cobrados juros e multa fixa de 2% sobre o valor devido.

Cancelamento do Empréstimo

O cancelamento do empréstimo Nubank só pode ser feito se o empréstimo foi contratado há menos de 7 dias. Para efetivar o cancelamento, é necessário ter na conta Nubank o valor total do empréstimo mais as taxas de IOF.

O Nubank se consolidou como uma opção moderna e descomplicada para quem busca soluções financeiras práticas. Com transparência, simplicidade e controle, o empréstimo pessoal Nubank veio para facilitar a vida de quem precisa de recursos financeiros com agilidade e segurança.