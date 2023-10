Nubank oferece 5% de cashback na Mega Oferta Amazon Prime 2023; Veja como participar

A Mega Oferta Amazon Prime 2023 se inicia nesta terça-feira (10), trazendo diversas promoções para os consumidores na plataforma de e-commerce (comércio eletrônico). No entanto, os clientes do Nubank poderão aproveitar ainda mais este evento, pois o banco digital está oferecendo um benefício adicional nas compras.

Segundo o banco, os clientes contam com 5% de cashback no Nubank para todas as compras que sejam realizadas através do Shopping Nubank durante a Mega Oferta Amazon Prime. Entretanto, os consumidores devem ficar atentos, pois essa promoção da Amazon é válida até amanhã (11).

É importante destacar que a parceria entre o Nubank e a Amazon normalmente já oferece aos clientes do banco digital 2% de cashback nas compras que são feitas pelo aplicativo da instituição. Além disso, os membros Amazon Prime também contam com descontos exclusivos e frete grátis para todo o Brasil na durante a Mega Oferta.

Como comprar na Mega Oferta pelo Shopping Nubank?

Confira a seguir o passo a passo para realizar compras na Mega Oferta Amazon Prime 2023 pelo Shopping do Nubank:

Primeiro, abra o aplicativo do Nubank, disponível para Android e iOS;

Na página inicial, selecione a opção “Shopping do Nubank”, localizada na terceira aba e com um ícone de sacola de compras;

Em seguida, deslize a tela do celular até encontrar o slogan da Amazon;

Por fim, basta ler atentamente as informações e clicar em “Ativar cashback e ir para a loja”. Com isso, o usuário será redirecionado para o site ou aplicativo da Amazon, onde será possível escolher os produtos e realizar as compras.

Após a realização das compras, o dinheiro adquirido através do cashback será depositado diretamente na conta do cliente Nubank em até 90 dias. Lembrando que o início e fim da compra devem ser feitos na mesma sessão, iniciando as etapas com o carrinho vazio.

Outro ponto importante é que, na Mega Oferta Amazon Prime, os benefícios e descontos, assim como o frete grátis e o cashback do Nubank, apenas estão disponíveis para os consumidores que são membros do Prime, um serviço de assinatura da Amazon.



Por fim, os benefícios da promoção são válidos para todas as formas de pagamentos que são aceitas no site ou aplicativo da Amazon. Sobre o cashback, não existe um valor limite para cada compra, no entanto, o Nubank limita o dinheiro recebido de volta em até R$ 1.500 mensais.

Nova iniciativa do banco digital

O Nubank anunciou o lançamento da iniciativa NuFuturo, a qual busca parcerias com universidades federais, visando acelerar carreiras em tecnologia para incentivar a inovação. Segundo o banco digital, o objetivo dessa iniciativa é desenvolver pesquisas na área de tecnologia e finanças, e seus impactos na sociedade.

Sendo assim, o Nubank já está atuando em conjunto, com projetos desde janeiro deste ano, com as universidades federais de Campina Grande (UFCG) e da Bahia (UFBA e IFBA). As próprias universidades selecionaram mais de 40 alunos de graduação e pós-graduação para um programa intensivo.

Esse programa tem uma duração de 18 meses, e busca desenvolver projetos de pesquisa e habilidades tecnológicas, baseados nos sistemas e tecnologias já utilizados pelo Nubank. Alguns exemplos disso são as programações Clojure e metodologias de análise de dados.