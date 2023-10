Nubank oferece diversas vagas de emprego no Brasil; Veja quais

O Nubank é um banco digital brasileiro fundado em 2013, e que se tornou um dos maiores do mundo. A instituição financeira cresceu muito ao longo dos anos, e de forma muito rápida, chegando a cerca de 83,7 milhões de clientes, divididos entre Brasil, México e Colômbia.

Dessa forma, com todo esse crescimento, o Nubank está constantemente criando novas vagas de emprego para os mais diversos setores, sendo que atualmente várias oportunidades para trabalhar no banco digital estão disponíveis. Confira a seguir.

Vagas de emprego no Nubank

Veja em seguida uma lista com as vagas de emprego do Nubank no momento:

Analista de Soluções Regulatórias — AML OPS — São Paulo;

Credit Risk Analyst | Modeling & Expected Credit Losses — São Paulo;

Analista Financeiro Sênior, FP&A;

Engenheiro de Segurança (DevSecOps) — São Paulo;

Analista Sênior de Gestão de Riscos de Terceiros — São Paulo;

Engenheiro de software — São Paulo;

Os trabalhadores que forem contratados pelo Nubank contarão com benefícios como 30 dias de férias remuneradas, auxílio-creche, consultoria parental, licença parental estendida, NuCare (Programa de Assistência Psicológica, Financeira e Jurídica), plataforma de aprendizagem de cursos, NuLanguage (Programa de Curso de Idiomas), parcerias com academias, plano médico, plano odontológico, seguro de vida, subsídio para trabalhar em casa e Vale-Refeição e/ou Vale Alimentação.

Deve-se destacar que estas vagas de emprego são as que estão disponíveis no Brasil, na sede principal do Nubank, em Pinheiros, na zona oeste de São Paulo. Além disso, todas as oportunidades citadas contam com o modelo de trabalho chamado de híbrido, no qual o funcionário deve trabalhar tanto presencialmente quanto em casa (Home Office). Para mais informações sobre as carreiras no Nubank, basta acessar o site oficial do banco digital através deste link.

Quarto maior banco brasileiro



Atualmente, o Nubank atingiu uma marca importante em sua expansão pelo Brasil. Nesse sentido, o banco digital ultrapassou o Banco do Brasil (BB) no segundo semestre de 2023, se tornando o quarto maior banco brasileiro em número de clientes. De acordo com dados do Ranking de Reclamações do Banco Central (BC), o Nubank conta com 77,6 milhões de clientes no país, sendo que o BB possui 74,5 milhões.

No entanto, apesar do grande crescimento, o Nubank ainda está longe dos maiores bancos do Brasil em número de clientes. Isso porque o banco digital conta apenas com cerca de metade do número de clientes da Caixa Econômica Federal, o maior banco brasileiro nesse quesito, com 150,3 milhões de clientes.

O Nubank está inserido na categoria de bancos digitais, que consistem em instituições financeiras que operam de maneira 100% digital. Outra característica importante é a isenção de taxas sobre serviços básicos, o que gera um grande atrativo de clientes. Segundo dados de um relatório da UBS, o Brasil contava com cerca de 60 milhões de contas digitais no primeiro semestre deste ano.

Além disso, o Nubank sempre busca novos produtos e serviços para conquistar mais clientes. Uma dessas novidades é a conta para menores de idade oferecida pelo banco digital, a qual traz diversos benefícios para seus usuários. Sendo assim, a conta oferece aos clientes a possibilidade de emissão de um cartão de débito, e também de guardar dinheiro nas chamadas “Caixinhas”, as quais contam com rendimento no RDB. As Caixinhas, inclusive, contam com proteção do FGC, rendendo a 100% do CDI.