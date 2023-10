Nubank permite antecipar até 12 parcelas do saque-aniversário do FGTS; Veja como

O FGTS (Fundo de Garantia do Tempo de Serviço) é um fundo criado para gerar uma reserva de dinheiro ao trabalhador, a qual pode ser acessada em certas situações, como em casos de demissão sem justa causa, doenças graves, aposentadoria, saques extraordinários e no saque-aniversário.

Nesta última modalidade citada, o trabalhador tem a possibilidade de sacar dinheiro do fundo anualmente, no mês correspondente a seu aniversário. Além disso, os trabalhadores também contam com a possibilidade de antecipar o saque-aniversário do FGTS. Dessa forma, ao invés de sacar apenas uma parcela anual no mês de seu aniversário, o cidadão consegue antecipar os saques dos anos futuros.

Este processo de antecipação do saque-aniversário do FGTS funciona como um tipo de empréstimo, sendo oferecido por certas instituições financeiras aos seus clientes. Uma dessas instituições é o Nubank, um dos maiores bancos digitais do mundo. Confira a seguir.

Antecipação do saque-aniversário pelo Nubank

Segundo o blog do Nubank, a antecipação do saque-aniversário do FGTS oferecida pelo banco é “uma modalidade de empréstimo para quem precisa de dinheiro para alguma emergência ou para tirar um plano do papel, seja para reformar a casa, pagar uma conta em atraso, comprar um carro ou qualquer tipo de imprevisto”.

Os clientes do banco digital contam com a possibilidade de antecipar até 12 parcelas do saque-aniversário do FGTS, sendo que o saldo disponível no Fundo de Garantia funciona como a garantia do empréstimo.

Dessa forma, o dinheiro da antecipação é disponibilizado em até um dia útil, diretamente na conta digital do Nubank. Além disso, outra vantagem da modalidade são os juros mais baixos do que em outras formas de empréstimo.

Isso ocorre, pois, no momento em que o trabalhador escolhe antecipar as parcelas do saque-aniversário, a relação de empréstimo passa a ser entre o Nubank e a Caixa. Segundo o blog da fintech, uma vez que os valores são antecipados, a nossa conversa passa a ser com a Caixa”.



Sendo assim, os pagamentos ocorrem de maneira automática, com o dinheiro saindo diretamente da conta do FGTS para pagar as parcelas do empréstimo. Com isso, o cliente não precisa se preocupar com os pagamentos.

Segundo o Nubank: “Na prática, funciona assim: o saldo do FGTS que é usado como garantia (e de onde é debitado o pagamento anual das parcelas) é composto pelo valor antecipado + juros e encargos”.

Como antecipar o saque-aniversário do FGTS?

Confira a seguir o passo a passo para antecipação do saque-aniversário do FGTS no aplicativo do Nubank:

Primeiro, abra o aplicativo do Nubank;

Na tela inicial, selecione a opção “Pegar emprestado”, ou vá até a área de “Empréstimo”;

Em seguida, na tela de Antecipação do Saque-Aniversário, clique em “Saiba como autorizar” para saber o passo a passo da navegação dentro do app do FGTS. Caso já tenha aderido ao saque-aniversário, e a autorização já tenha sido feita, clique diretamente na seta roxa no final da página;

Agora, se ainda não aderiu ao Saque-Aniversário nem autorizou o Nubank, clique em “Ir para o aplicativo FGTS”. Caso contrário, clique em “Já autorizei”;

Após autorizar a operação no aplicativo do Fundo de Garantia, retorne ao aplicativo do Nubank;

Insira a quantia que deseja antecipar, assim como a quantidade de parcelas para pagamento;

Clique em “Continuar”;

Selecione a opção “Aceitar e contratar;

Por fim, basta digitar a senha de quatro dígitos e finalizar a operação.

É importante destacar que, ao escolher a modalidade de saque-aniversário, o trabalhador deixa de ter direito a sacar o FGTS se for demitido sem justa causa. Sendo assim, essa modalidade de empréstimo que antecipa as parcelas do fundo deve ser feita com cuidado e com planejamento.