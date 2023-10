Nubank revela recentes vantagens para titulares do seu cartão; saiba mais detalhes

O Nubank, quarto maior banco do Brasil, divulgou recentemente a inclusão de novos benefícios para os detentores da versão ultravioleta do seu cartão de crédito.

Vale dizer que, estas vantagens, que estão atualmente em fase experimental, estão previstas para serem disponibilizadas nos próximos meses.

A versão ultravioleta é análoga à versão black oferecida por outros bancos. Dessa forma, é classificado como um cartão de categoria premium, assim, os clientes que o possuem usufruem de benefícios exclusivos.

Esses usuários tem acesso, por exemplo, a um retorno financeiro mais elevado em cashbacks e descontos significativos na anuidade.

Além disso, nos próximos meses, os clientes do cartão black da Nubank terão uma nova comodidade à disposição: a NuTag.

Com isso, os clientes poderão agilizar o pagamento em pedágios e estacionamentos, funcionando como um dispositivo de passagem automática, eliminando a necessidade de transações manuais.

Adicionalmente, esses clientes do Nubank também terão o privilégio de acesso ao Rappi Prime, programa de assinatura do Rappi, que proporciona vantagens e descontos exclusivos.

Outro diferencial será a possibilidade de realizar saques ilimitados em caixas eletrônicos da rede 24 horas.

Quais são os benefícios do cartão Ultravioleta do Nubank?

Atualmente, os clientes que fazem parte do programa Ultravioleta do Nubank têm à disposição uma variedade de vantagens e benefícios exclusivos proporcionados pelo banco digital.

A versão Black oferece uma série de privilégios, incluindo um cashback que rende a impressionante taxa de 200% do CDI.

Além disso, os titulares desfrutam de acesso a salas VIP em aeroportos e proteção para sua bagagem durante viagens.

Ademais, também é ofertada a opção de adicionar cartões extras gratuitamente e até mesmo seguro para locação de carros, entre outras vantagens especiais.

Para ter acesso a todos esses benefícios, é necessário ser um cliente do banco digital. Felizmente, o processo de abertura de conta pode ser facilmente realizado através do aplicativo oficial do Nubank.

Vale destacar que o banco digital introduziu sua versão Ultravioleta sem estabelecer uma renda mínima como critério de elegibilidade.

Contudo, para ter acesso a essa versão premium, conhecida como black, o interessado passará por uma análise de crédito. Esse procedimento é feito automaticamente durante a solicitação de abertura da conta no banco digital.

Para aqueles que já possuem vínculo com o Nubank, essa avaliação de crédito é conduzida de forma periódica, a cada mês. Se, em algum momento, o cliente se tornar elegível para a versão Ultravioleta, será prontamente notificado por meio de um e-mail e do seu aplicativo.

Após ser informado, o cliente terá a opção de aceitar a transição para a versão black e, assim, desfrutar de seus exclusivos benefícios.

Usuários do Ultravioleta agora contam com segurança ampliada

Os clientes que possuem o cartão Ultravioleta do Nubank agora desfrutam de uma camada adicional de segurança e exclusividade. Dessa forma, se garante maior segurança e uma experiência premium.

O destaque é o suporte humanizado disponível 24 horas por dia, 7 dias por semana. Assim, garantindo respostas e assistência em tempo real, qualquer dia da semana.

Adicionalmente, para centralizar e otimizar a gestão de segurança, o Nubank agora oferece a Central de Proteção.

Nesse ambiente digital, os clientes têm acesso a todas as ferramentas de proteção disponíveis, além de inovações exclusivas para o segmento.

Uma das funcionalidades de destaque é a “Proteção para Transações Digitais”. Com ela, qualquer tentativa de transação não autorizada, em contextos de furto, roubo ou até mesmo sequestro, é bloqueada de imediato.

Além disso, para que os clientes possam desfrutar de todas essas facilidades de forma prática, o aplicativo possui o espaço “Meus Benefícios Ultravioleta”.

Esse ambiente, criado com design e recursos personalizados, foca na experiência do cliente premium, tornando a jornada no app mais fluida e agradável.

Finalmente, é importante destacar que o Ultravioleta, com essas novas implementações, eleva a segurança digital e os privilégios ao próximo nível para os clientes Nubank.

Como criar sua conta digital no Nubank?

Conheça o passo a passo detalhado para se tornar um membro do universo Nubank e desfrutar das vantagens desse banco digital:

Acesse o site oficial do banco;

Uma vez na página, localize e clique no botão “ Quero ser Nubank ”, que estará posicionado no canto superior da tela;

”, que estará posicionado no canto superior da tela; No formulário exibido, insira suas informações pessoais, como nome completo, CPF e endereço de e-mail;

Após preencher todos os campos, clique novamente em “Quero Ser Nubank” para enviar sua solicitação.

Agora, é só aguardar. Dentro de alguns dias, você receberá uma resposta após a análise e confirmação dos seus dados. Por fim, se aprovado, você estará pronto para começar a explorar todos os benefícios que a NuConta oferece!