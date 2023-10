Nubank tem SOLUÇÃO para SEGURANÇA nas compras online

O mercado financeiro está cada vez mais voltado para o âmbito digital, com os bancos dos mais variados estilos disputando o mesmo espaço na preferência dos clientes. Nessa concorrência, quem oferece maneiras digitais e sem custos para gerir a movimentação bancária, leva vantagem. Por essa razão, explicaremos sobre o cartão virtual Nubank.

A opção de obter cartão virtual Nubank já é liberada pela maioria dos bancos, sejam eles tradicionais ou aqueles que funcionam 100% de maneira online. Porém, apesar disso, continua sendo um assunto que gera dúvidas aos consumidores, pois não é um produto que se tornou tão popular como era esperado.

Como usar o Cartão Virtual Nubank

No Nubank, que é considerado como o banco digital mais popular do Brasil na atualidade, o cartão virtual é uma modalidade vinculada ao próprio cartão de crédito ou débito, que o cliente possui em sua conta-corrente. Essa ação foi lançada em dezembro de 2017.

Ou seja, funciona como uma espécie de segundo cartão. Entretanto, ele foi criado exclusivamente para uso em operações de compra em lojas virtuais como ideia de dar mais segurança ao usuário, no momento de inserir seus dados em ambientes que podem não ter segurança adequada.

Criado para dar mais segurança e praticidade ao usuário, o cartão virtual dispensa a necessidade de ter em mãos o tradicional cartão físico de plástico. Ele está presente na conta-corrente do Nubank. Possui informações totalmente diferentes dos tradicionais cartões físicos, que o cliente já possui guardado na carteira.

O virtual possui número, data de validade e código de segurança (CVV) diferentes. Mesmo assim, estão absolutamente vinculados à conta-corrente (no caso de cartões de débito) ou à fatura mensal (no caso de cartões de crédito).

Forma fácil de fazer as compras



Para utilizá-lo, é necessário apenas inserir as informações apresentadas no cartão virtual dentro do app Nubank, no momento de efetuar compras. Isso quer dizer que, o cartão virtual não é um segundo cartão à parte. Pelo contrário, é um complemento daquele que o cliente já havia contratado anteriormente e possui em mãos.

Por exemplo:

Na função crédito, se o limite for de R$ 1.000 e o cliente usar o cartão virtual para efetuar uma compra de R$ 100, ficará com R$ 900 para usar. Independentemente se for através da opção virtual ou física de seu produto.

Já na função de débito, é necessário conferir se sua conta-corrente possui saldo suficiente para concluir a compra desejada, pois o valor é debitado na hora.

Vantagens oferecidas pelo cartão virtual roxinho da fintech

A principal vantagem que o cartão virtual Nubank oferece é a praticidade para ativá-lo (o que pode ser feito no menu “cartões” do aplicativo);

Ou seja, em poucos segundos é possível ter em mãos um cartão de débito ou crédito sem a necessidade de esperar o longo período demandado pelas instituições no envio de cartões físicos;

Um cliente recém-cadastrado no Nubank pode ativar seu cartão virtual assim que entrar pela primeira vez em sua nova conta-corrente digital. O desbloqueio é feito de forma imediata;

Caso haja problemas como perda e roubo, o virtual continua funcionando normalmente. Mesmo que o cliente faça o bloqueio dos cartões físicos;

O cartão virtual Nubank não é descartável. Então, pode ser utilizado em quantas compras desejar.