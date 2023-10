Nubank traz novidade INCRÍVEL para oferecer crédito personalizado; Confira agora

O Nubank, um dos principais bancos digitais do Brasil, surpreendeu o mercado financeiro nesta quarta-feira. A fintech informou que incorporará a tecnologia de inteligência artificial generativa para aprimorar a experiência de seus clientes na hora de solicitar crédito por meio do aplicativo da instituição.

“Agora, estamos fazendo testes com inteligência artificial generativa para evoluir ainda mais a experiência de nossos clientes, personalizar as recomendações de produtos e ajudar a organizar a vida financeira”, informou o Nubank.

Essa inovação tecnológica introduz uma assistente virtual movida a IA, destinada a apresentar opções de crédito personalizadas e fornecer dicas sobre o uso eficaz do cartão de crédito do Nubank. A ferramenta, embora em estágio de testes, promete ser uma aliada valiosa para os clientes em busca de soluções de crédito alinhadas com suas necessidades e possibilidades financeiras.

“O principal objetivo dessa ferramenta é evoluir a experiência dos nossos clientes, entregando cada vez mais personalização para atender às necessidades da vida financeira de cada pessoa”, afirma o Nubank em seu blog.

Entenda a nova tecnologia utilizada pelo banco digital

A ferramenta, que promete revolucionar a experiência dos clientes na solicitação de crédito, foi desenvolvida utilizando o ChatGPT4, um modelo de linguagem avançada da Open AI, amplamente reconhecido por sua capacidade de geração de texto altamente preciso. Além do ChatGPT4, a IA do Nubank também deve utilizar outros modelos de dados e ferramentas de estrutura que já fazem parte do sistema do banco

De acordo com o Nubank, assim como qualquer sistema que utiliza inteligência artificial generativa, esta solução utiliza dados e conteúdo preexistentes para produzir respostas e aprimorar seu desempenho à medida que os usuários a utilizam. Sendo assim, quanto mais frequente for a utilização do serviço pelos usuários do banco digital, maior será a precisão das respostas.

Fase de testes do serviço



Nos próximos meses, uma série de testes e aprimoramentos será conduzida pelo Nubank para transformar essa tecnologia em uma ferramenta ainda mais eficaz e personalizada. A primeira fase desse projeto concentra-se na análise das necessidades individuais de cada cliente.

Por meio da coleta e processamento de dados, a solução identificará as particularidades de cada perfil, levando em consideração a elegibilidade de cada usuário. O objetivo principal é sugerir as melhores opções de crédito para atender às necessidades financeiras específicas de cada consumidor do Nubank.

Embora a primeira fase já esteja em andamento, a completa implementação e aprimoramento da solução continuará nos próximos meses. O banco digital recomenda que os clientes estejam atentos para futuras evoluções desse sistema.

Sobre o Nubank

O Nubank é uma das fintechs mais renomadas e inovadoras do Brasil e tem se expandido para outros mercados ao redor do mundo. Fundado em 2013, o Nubank revolucionou o setor financeiro tradicional ao oferecer uma experiência bancária mais simples e livre de burocracias.

O Nubank se tornou famoso por seu cartão de crédito sem anuidade, no entanto, a empresa vem buscando sempre a inovação ao oferecer novos produtos financeiros aos seus usuários. Além do cartão de crédito, o banco digital também oferece uma conta digital, que funciona como uma conta corrente gratuita, permitindo que os clientes realizem transferências, paguem contas e até mesmo invistam seu dinheiro em produtos financeiros simples.