Números vencedores da Powerball em 11/10/2023: o jackpot da Powerball de US$ 1,73 bilhão vai para o sortudo jogador de loteria na Califórnia

A jogador em Califórnia ganhou US$ 1,73 bilhão Jackpot da Powerball Quarta-feira à noite, encerrando um longo período sem vencedor do prêmio principal.

Os números vencedores foram: 22, 24, 40, 52, 64 e a Powerball 10. O bilhete vencedor foi vendido no Midway Market & Liquor em Frazier Park, de acordo com a Loteria da Califórnia.

Chamadas telefônicas na noite de quarta-feira para Midway Market & Liquor não foram atendidas.

“O telefone está tocando sem parar, as pessoas estão dando os parabéns. Muito louco”, disse o funcionário noturno da loja, identificado apenas como Duke, à KCAL-TV.

“Alguém me deve um caminhão”, disse ele com um sorriso. “Muitos clientes chegam, você sabe, eles vêm todos os dias para comprar seus ingressos, religiosamente. E muitos deles… disseram: ‘Ah, se eu ganhar, vou comprar um caminhão novo para você.’ Então, onde está minha caminhonete? Estarei esperando.

Ele esperava que o vencedor fosse um residente local.

Antes de alguém ganhar o prêmio gigante, houve 35 sorteios consecutivos sem um grande vencedor, desde 19 de julho, quando um jogador na Califórnia acertou todos os seis números e ganhou US$ 1,08 bilhão.

O único prêmio ainda maior foi a Powerball de US$ 2,04 bilhões, ganha por um jogador na Califórnia em novembro passado.

As terríveis probabilidades da Powerball de 1 em 292,2 milhões são projetadas para gerar grandes jackpots, com os prêmios se tornando cada vez maiores à medida que acumulam repetidamente quando ninguém ganha. E as vitórias nos últimos meses foram poucas e raras.

Isso não incomodou aqueles que estavam ansiosos por gastar seu dinheiro na quarta-feira em busca de uma chance remota de riqueza instantânea.

Robert Salvato Jr., um eletricista de 60 anos, comprou 40 ingressos para a Powerball em uma loja de ferragens em Billerica, Massachusetts.

“Eu cuidaria da família e daria à minha gata aquela perna extra que ela precisa e faria dela uma boa gatinha”, disse Salvato, que se casou no sábado.

“Eu poderia dar a ela um anel em cada dedo, eu acho”, disse Salvato sobre sua nova esposa.

Nevada está entre os cinco estados sem Powerball, então as amigas Tamara Carter e Denise Davis dirigiram de Las Vegas até a Califórnia para comprar ingressos. Mas a fila era tão grande na primeira parada que eles desistiram e foram procurar outra loja.

“A fila durou cerca de três horas”, estimou Carter. “Eu estava esperando talvez por meia hora e ele não se mexeu.”

Na mesma loja de ferragens que Salvato, Kevin Button parecia entender as grandes probabilidades ao comprar um ingresso.

“Eu normalmente só os compro quando o jackpot está alto”, disse Button. “Parece que tem estado bastante alto ultimamente. Então, tentei algumas vezes e nem ganhei um ingresso grátis. Mas talvez esta noite seja a noite.”

Na maioria dos estados, um bilhete da Powerball custa US$ 2 e os jogadores podem selecionar seus próprios números ou deixar essa tarefa para um computador.

O jackpot de US$ 1,73 bilhão é para um único vencedor que opta pelo pagamento por meio de uma anuidade, distribuída ao longo de 30 anos. Os vencedores quase sempre escolhem a opção em dinheiro, que para o sorteio de quarta-feira à noite está estimado em US$ 756,6 milhões.

Os ganhos estariam sujeitos a impostos federais, e muitos estados também tributam os ganhos da loteria.

A Powerball é jogada em 45 estados, bem como em Washington, DC, Porto Rico e nas Ilhas Virgens dos EUA.