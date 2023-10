‘Nunca aposte contra a vingança pessoal’: Drake faz uma aposta de $ 850.000 em Paul x Danis antes do Prime Card, Conor McGregor reage

A série de apostas massivas de Drake continuará neste fim de semana, quando a celebridade do YouTube Logan Paul encontra o veterano do jiu-jitsu Dillon Danis no ringue de boxe para uma partida de exibição no Prime Card do Misfits Boxing em Manchester, Inglaterra.

A dupla irá colidir no co-evento principal logo abaixo de KSI vs. Tommy Fury, e o rapper canadense de 36 anos está apoiando Paul para parar Danis, confiante o suficiente para colocar $ 850.000 no final.

“Nunca aposte contra a vingança pessoal e o acerto de contas”, escreveu Drake no Instagram.

“Dillon o dia todo”, respondeu o ex-campeão do UFC Conor McGregor nos comentários.

Danis, 0 a 0 no boxe, tornou a luta pessoal ao atacar a namorada de Paul semanas antes do evento. Antes apontado como um promissor jogador de jiu-jitsu, Danis está inativo desde junho de 2019, quando melhorou para 2 a 0 no MMA pelo Bellator.

Paul, 0-1 como boxeador profissional com derrota para KSI, entrou no ringue pela última vez para enfrentar a lenda do boxe Floyd Mayweather Jr. em lutas de exibição em junho de 2021, indo para a decisão após oito rounds.