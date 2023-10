O 49ers permanece invicto graças ao histórico jogo de quatro touchdowns de McCaffrey contra os Cardinals

TO San Francisco 49ers continuou sua seqüência invicta na temporada da NFL com um comando Vitória por 35-16 sobre o Arizona Cardinals em Estádio Levi’s.

Enquanto o Cardeais tentou resistir, o 49ers’ o ataque, destacado pelo notável Christian McCaffrey, mostrou-se intransponível no segundo tempo.

McCaffrey quebra recorde histórico do 49ers

Christian McCaffrey, o Corredor All-Progravou seu nome no 49ers’ livros de história com um desempenho estelar.

McCaffrey abriu o jogo com um corrida de touchdown de uma jardamarcando seu 13º jogo consecutivoincluindo playoffs, com um aterragem superando Hall da Fama Jerry Rice’s anterior recorde de franquia de 12 jogos seguidosque existia desde 1987.

McCaffrey’s o impacto não parou por aí. Ele marcou quatro touchdowns, o melhor de sua carreira, três no solo e um Recepção para touchdown de 18 jardasterminando o dia com 20 carregamentos no total para 106 jardas no chão e 7 capturas para 71 jardas no ar.

Brock Purdy bate recorde do 49ers

Para não ficar atrás de seu running back, quarterback do segundo ano, Brock Purdy teve um dia inesquecível contra o Cardeais defesa completando 20 de 21 passesacumulando 283 jardase pontuação dois touchdowns, um no ar e outro no solo. Dele Classificação QB pois a noite foi 134,6.

Purdy’sTaxa de conclusão de 95,2% estabeleceu um novo recorde de franquia superando 90% de Steve Young Registrado 1991 contra o Detroit Lions.

O 23 anos agora é apenas o quarto zagueiro na história para iniciar seu Carreira na NFL com um Recorde de 9-0 ou melhor.

Enquanto os 49ers esperam Semana 5eles enfrentarão um teste significativo quando sediarem o 3-1 Dallas Cowboys em um altamente aguardado Futebol de domingo à noite confronto.

O confronto promete ser um jogo com clima de playoff, onde o 49ers procurarão manter a sua recorde invicto e aproveitar o impulso gerado após as primeiras quatro vitórias.