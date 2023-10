O Programa Aluguel Social está atualmente com inscrições abertas em 47 municípios do estado de Goiás, situado na região Centro-Oeste do Brasil. Saiba mais sobre esse benefício social!

O ALUGUEL SOCIAL está disponível? Saiba mais sobre o benefício

Esta iniciativa tem como objetivo oferecer melhores condições de moradia aos cidadãos, permitindo que eles possam se mudar para locais com infraestrutura adequada.

Elegibilidade e municípios abrangidos

Em suma, este programa abrange uma série de cidades em Goiás, incluindo as renomadas Goiânia, Aparecida de Goiânia, Anápolis e Luziânia. No entanto, para ser elegível ao Aluguel Social, os interessados devem atender a critérios específicos estabelecidos pelo Governo Estadual.

Requisitos básicos

Para se qualificar, os candidatos não devem possuir propriedade imobiliária, devem manter o Cadastro Único para Programas Sociais (CadÚnico) atualizado e residir na cidade de interesse por pelo menos três anos. Além desses requisitos fundamentais, o programa também estabelece critérios adicionais, dos quais o requerente deve atender a pelo menos um.

Critérios

Os critérios específicos do Aluguel Social incluem:



Superendividamento: para pessoas que enfrentam dificuldades financeiras significativas.

Moradia improvisada: para aqueles que vivem em condições precárias e inseguras.

Restrição de crédito no SPC/Serasa: indicado para pessoas com histórico de crédito negativo.

Vítima de violência doméstica: destinado a indivíduos que sofreram abuso doméstico.

Idoso: para pessoas com idade avançada que necessitam de assistência.

Pessoa com deficiência: destinado a indivíduos com necessidades especiais.

Família composta apenas por pai ou mãe (mãe-solo/monoparental): para famílias monoparentais que enfrentam dificuldades.

Além disso, o beneficiário deve ter solicitado imóvel por meio de programas habitacionais e não ter sido contemplado (com registro no sistema da Agehab). Sendo assim, o benefício pode ser disponibilizado para candidatos que já buscaram moradia através de programas habitacionais, mas não foram selecionados. Por fim, são elegíveis também os beneficiários do Probem ou estudantes da UEG.

Processo de inscrição

Para se inscrever no Programa Aluguel Social, os interessados devem acessar o site da Agência Goiana de Habitação (Agehab) e realizar o cadastro online. Contudo, não há opção de cadastramento presencial, por isso é fundamental que os candidatos usem o site oficial.

Desse modo, caso algum candidato encontre dificuldades durante o processo de inscrição, é possível buscar auxílio nos Centros de Referência de Assistência Social (CRAS) locais, que podem fornecer orientações e apoio.

Prazo

Em suma, é importante salientar que o Aluguel Social não possui uma data de encerramento definida. Desse modo, nas cidades em que não houver mais vagas disponíveis, as inscrições serão temporariamente suspensas até que todos os cadastros sejam analisados e os benefícios sejam concedidos devidamente.

De forma geral, esta é uma oportunidade valiosa para os residentes de Goiás que desejam melhorar suas condições de moradia. Uma vez que o Programa Aluguel Social visa proporcionar um ambiente de vida mais adequado e acessível a todos que atendam aos requisitos estabelecidos. Sendo assim, certifique-se de cumprir os critérios e aproveite essa chance de conquistar uma moradia mais digna. Confira outros programas habitacionais:

Programa Casa Legal

O Programa Casa Legal tem como objetivo regularizar a situação de famílias que vivem em áreas irregulares, proporcionando a elas o acesso à documentação de propriedade de suas residências. Desse modo, isso não apenas garante a segurança da posse, mas também possibilita o acesso a serviços públicos, como água, luz e saneamento básico.

Programa Minha Casa Minha Vida – Entidades

O Programa Minha Casa Minha Vida – Entidades é uma iniciativa do Governo Federal que também está disponível. Assim, ele é voltado para famílias de baixa renda que desejam adquirir sua casa própria. As entidades sem fins lucrativos, como associações e cooperativas, atuam como parceiras no desenvolvimento de projetos habitacionais que visam atender a esse público. Portanto, essa é uma opção valiosa para aqueles que buscam uma moradia definitiva.