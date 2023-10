O aplicativo Caixa Tem emite AVISO para beneficiários do Bolsa Família

O aplicativo Caixa Tem emitiu um alerta crucial para os beneficiários do recém-lançado programa do Bolsa Família. A notificação diz respeito ao pagamento do Auxílio Gás, que não será efetuado no mês de novembro.

É fundamental compreender as mudanças e a relevância de estar atento às informações oficiais provenientes dos programas do governo federal.

O Auxílio Gás é um programa de transferência de renda semelhante ao Bolsa Família, sendo gerenciado pelo Ministério do Desenvolvimento Social.

Dessa forma, a falta do repasse em novembro pelo Caixa Tem pode afetar diretamente as famílias beneficiárias, tornando essencial que estejam cientes dessa situação para se planejarem adequadamente.

Portanto, é importante que os beneficiários permaneçam atentos às atualizações e comunicados oficiais para entenderem os próximos passos e possíveis ajustes nos pagamentos.

Recomendamos que todos os beneficiários permaneçam atentos às atualizações oficiais do Caixa Tem para garantir que estejam cientes de quaisquer mudanças futuras nos programas de assistência do governo.

E, para contribuir nesse aspecto, organizamos esse texto reunindo informações importantes.

Antes de tudo, informações importantes sobre o Caixa Tem

O Caixa Tem, uma plataforma que surgiu em 2020 durante o auge da pandemia da Covid-19, desempenhou um papel crucial na vida de mais de 60 milhões de brasileiros naquela época.

Esta inovadora ferramenta oferece acesso a diversos programas de assistência financeira e bem-estar social, como Bolsa Família, Vale-gás, Seguro-desemprego, FGTS (Fundo de Garantia por Tempo de Serviço) e PIS (Programa de Integração Social).

O Caixa Tem tornou-se uma solução essencial para muitos cidadãos que precisavam de apoio financeiro durante tempos difíceis, facilitando o acesso a esses programas de assistência. Além disso, oferece uma série de recursos que simplificam a vida dos beneficiários.

Para quem ainda tem perguntas sobre como usar o Caixa Tem ou sobre o acesso aos serviços, a plataforma disponibiliza respostas em sua página no site oficial da Caixa. Lá, você encontrará informações detalhadas para auxiliá-lo na utilização eficaz deste aplicativo.

Para fazer login no Caixa Tem, você precisará ter à mão seu número de CPF, bem como um endereço de e-mail e um número de telefone válidos. Esses dados são essenciais para garantir a segurança e a autenticidade da sua conta.

Além disso, a Caixa oferece uma central de atendimento para responder às suas dúvidas e necessidades.

Para obter assistência, você pode entrar em contato com a central de atendimento nos números 4004 0104 (para regiões metropolitanas), 0800 104 0104 (para demais regiões) e 0800 726 2592 (atendimento para pessoas com deficiência).

Se desejar fazer uma reclamação ou sugerir melhorias, você pode entrar em contato com a Ouvidoria Caixa Tem por meio do número 0800 725 7474.

Segurança no uso da plataforma e calendário do Bolsa Família de novembro

Ao utilizar o Caixa Tem, a plataforma essencial para diversas transações financeiras, é crucial adotar algumas medidas para garantir sua segurança online.

Aqui estão algumas dicas valiosas para proteger suas informações pessoais e financeiras:

Evite usar diferentes CPFs no mesmo celular: Para proteger suas informações, não faça login com vários CPFs em um único dispositivo. Isso evita o risco de compartilhar dados sensíveis;

Mantenha sua senha segura: Evite trocar sua senha frequentemente, pois isso pode levantar suspeitas de atividades suspeitas. Ao mesmo tempo, escolha uma senha forte e única que seja difícil de adivinhar;

Verifique seu endereço de e-mail regularmente: Seu endereço de e-mail é o principal canal de comunicação com o banco. Certifique-se de que está correto e atualizado para receber informações importantes. Desconfie de qualquer comunicação que peça para você confirmar suas credenciais através de e-mails suspeitos;

Nunca compartilhe sua senha: Esta é uma regra fundamental. Nunca compartilhe sua senha de acesso com ninguém, nem mesmo com amigos ou familiares. Instituições financeiras nunca pedem sua senha por telefone, e-mail ou mensagens de texto.

Além disso, para os beneficiários do Bolsa Família, aqui está o calendário de pagamento para novembro disponibilizado pelo Caixa Tem, de acordo com o número final do NIS:

NIS terminando em 1: 17 de novembro;

NIS terminando em 2: 20 de novembro;

NIS terminando em 3: 21 de novembro;

NIS terminando em 4: 22 de novembro;

NIS terminando em 5: 23 de novembro;

NIS terminando em 6: 24 de novembro;

NIS terminando em 7: 27 de novembro;

NIS terminando em 8: 28 de novembro;

NIS terminando em 9: 29 de novembro;

NIS terminando em 0: 30 de novembro.