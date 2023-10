O armador dos Panteras, Chandler Zavala, está estável após uma lesão em um jogo contra os Leões

Guarda Chandler Zavala está alerta e tem movimento em todas as suas extremidadesconforme relatado pelo Carolina Panteras em seu site oficial. Zavala foi levado para um hospital em Detroit, Michiganapós um aparente lesão no pescoço ele sofreu no jogo contra o Leões.

O novato foi deixado deitado no campo após uma colisão com um adversário. O Equipe médica dos Panteras correu para o campo para verificar o jogadorque mais tarde foi removido no carrinho de ferimentos.

O estádio inteiro respirou um suspiro de alívio quando Zavala fez sinal de positivo quando ele foi levado para o enfermaria. Mesmo assim, jogadores de ambas as equipes reunidos no centro do campo para oferecer uma oração para o guarda.

Zavala foi transportado para o hospital

O Estado da Carolina do Norte graduado foi levado para um hospital local a ser avaliada.

A natureza do a lesão do novato ainda é desconhecidamas o Panteras postarão atualizações constantes em seus site e mídias sociais.

O jogo continuou depois de uma pausa de cerca de sete minutos para atender Zavala.

A história de Zavala

O Panteras escolheram Zavala no quarta rodada do Rascunho de 2023, 114º geral.

O guarda esquerdo jogou seu primeiro duas temporadas como estudante universitário em Estado de Fairmont antes de chegar em Estado NC. Em 2022Ele foi nomeado Primeira equipe All-ACC e foi reconhecido como o melhor da liga melhor guarda pela PFF.

Em 2021ele jogou apenas cinco jogos devido a ferida. O Alcateia foi capaz de limitar seus oponentes a 172 jardas corridas nos jogos em que Zavala participou.