O arremessador dos D-backs, Brandon Pfaadt, encontra conforto na fé antes do confronto do jogo 7

Bantes de subir ao monte para o maior jogo de sua carreira, Brandon Pfaadt encontrou consolo em suas raízes. O arremessador novato do Arizona Diamondbacks estava programado para iniciar o jogo 7 do Série do Campeonato da Liga Nacionaluma situação de alta pressão que deixaria qualquer um nervoso.

Para acalmar seu coração acelerado, Pfaadt voltou-se para sua fé e encontrou conforto lendo a Bíblia no banco de reservas pouco antes do início do jogo.

Pfaadt, um produto de Trinity High School e Universidade Bellarmine, ambas instituições católicas em Louisville, Kentucky, sempre teve uma forte ligação com a sua fé. Essa conexão ficou evidente quando ele se aprofundou nas escrituras antes de entrar em campo. A fé do jovem arremessador tem sido uma força orientadora ao longo de sua jornada até as ligas principais.

Apesar de um desempenho nada estelar na temporada regular com um ERA de 5,72, Pfaadt superou as expectativas na pós-temporada. Ele teve um começo instável no Série curinga contra o Cervejarias Milwaukeepermitindo três corridas ganhas em apenas 2,2 entradas.

No entanto, ele rapidamente mudou as coisas nas duas próximas partidas contra o Los Angeles Dodgers e Filadélfia Phillies, não permitindo uma única corrida em 10,0 entradas. Com um ERA impressionante de 2,13 em suas três partidas na pós-temporada, Pfaadt provou ser um recurso valioso para o Diamantes.

Ele foi sólido e ajudou seu time no jogo 7

O Diamantes‘O caminho para o Jogo 7 foi uma viagem de montanha-russa. Depois de perder os dois primeiros jogos da série no Citizens Bank Park, eles se recuperaram e venceram duas vitórias consecutivas em seu estádio, Chase Field. O Filadélfia conseguiu vencer o jogo 5, mas o Arizona lutou contra a eliminação no jogo 6 para forçar o jogo 7 decisivo.

O sétimo jogo foi finalmente vencido pelo Arizona por 4 a 2, com desempenho sólido de Pfaadt, que arremessou quatro entradas, desistiu de quatro rebatidas e duas corridas aceitas para um ERA de 1,86.

Os Diamondbacks venceram os Phillies por 4 a 2 e voltaram ao Série Mundial pela primeira vez desde 2001, quando em seu primeiro Fall Classic eles venceram o Ianques de Nova Iorque em sete jogos.