O ás do Miami Marlins, Sandy Alcantara, passa pela cirurgia de Tommy John: ele pode voltar em 2024?

Tele 2023 MLB temporada não foi o que Areia Alcântara tinha em mente quando estava se preparando para defender seu Prêmio NL Cy Young 2022. Alcântara lutou desde o início, levando uma 4.72 ERA para o intervalo do All-Star. Ficou claro durante todo o ano que o lança-chamas não estava certo, e sua temporada foi interrompido em setembro devido a uma distensão no antebraço e uma lesão no cotovelo.

Alcântara só pôde assistir do banco de reservas enquanto o Miami Marlins foi varrido pelo Filadélfia Phillies nos playoffs. Embora a distensão no antebraço tenha sido a lesão inicial que o colocou na lista de lesionados, o cotovelo é o que agora irá nocauteá-lo em um futuro próximo.

Sandy Alcantara faz cirurgia de Tommy John

Na sexta-feira, Alcântara postou nas redes sociais que passou pela cirurgia de Tommy John para reparar um ligamento colateral ulnar rompido em seu cotovelo direito, seu braço de arremesso.

Enquanto os fãs rezavam para que ele pudesse retornar mais tarde na temporada de 2024, Alcantara e seu agente confirmou que não será uma possibilidade. Eles estão de olho em um retorno para Dia de inauguração em 2025.

É um duro golpe para os Marlins, que chegaram aos playoffs pela primeira vez em uma temporada de 162 jogos desde 2003. O arremesso inicial tem sido a principal força do time nas últimas temporadas, com Alcântara no comando disso.

Agora, eles vão contar com canhotos Jesus Luzardo, Braxton Garrett e Trevor Rogersbem como destros Eury Perez e Eduardo Cabrera. Melhor cliente em potencial Max Meyer deve estar de volta de lesão, mas seu papel na equipe está em aberto neste momento.

Se os Marlins decidirem reforçar a sua rotação através de agência livre, Blake Snell, Aaron Nola e Sonny Gray provavelmente seriam as principais opções na posição.