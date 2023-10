O astro da NFL Jason Kelce pede a proibição da grama artificial após o susto de lesão do irmão Travis

NEstrela FL Jason Kelce pediu a proibição da grama artificial na NFL depois que seu irmão, Travissofreu um susto de lesão no tornozelo enquanto jogava pelo Chefes de Kansas City no domingo. Travis, que é um tight end All-Pro e está namorando Taylor Swiftrolou o tornozelo na superfície artificial no Minnesota Vikings‘ US Bank Stadium e imediatamente temeu o pior.

Felizmente, um raio-X não revelou nenhum dano estrutural e ele conseguiu retornar ao jogo e marcar o touchdown da vitória.

Travis Kelce comemora a difícil vitória do Chiefs contra os Vikings

Em seu “Novas alturasNo podcast desta semana, os irmãos Kelce discutiram suas preocupações sobre o uso de campos artificiais na NFL e pediram a proibição devido ao que os jogadores acreditam ser um risco aumentado de lesões.

“Apenas livre-se da grama”, disse Jason Kelce, centro dos Eagles. “Precisamos nos livrar completamente da grama, e não quero ouvir ‘É um estádio coberto’. Eles fazem luzes ultravioleta, você pode cultivar grama dentro. Pare com isso, já passamos por isso com grama astro no passado dia e isso arruinou as carreiras dos caras. Agora estamos vendo a mesma coisa com este território e isso só vai continuar a acontecer.

Travis tem sua própria teoria sobre grama

Travis Kelce ecoou os pensamentos de seu irmão e indicou que a estrutura da grama desempenhou um papel na torção do tornozelo, acrescentando: “Minha teoria em qualquer grama é que há bolinhas pretas e quando sua chuteira está em cima da grama, você não fica tão natural cavando no chão. Ele simplesmente se agarra ao topo da grama. Se você tiver muitos pellets pretos, parece que você está sobre palafitas e é aí que fica um pouco duvidoso para mim, porque quanto mais instável ele é e mais quanto mais você joga os pés no chão, essa não é uma boa equação.”

O debate sobre a segurança do território ressoa há anos, com Jatos de Nova York quarterback Aaron Rodgers A ruptura de Aquiles sofrida no MetLife Stadium na semana 1, alimentando a resistência dos jogadores às superfícies artificiais. A NFL possui 15 estádios com grama natural e 15 que utilizam uma variedade de grama sintética. A Associação de Jogadores da NFL pediu que todos os estádios usem grama para melhorar a segurança dos jogadores, mas a liga afirma que seus dados não indicam diferença estatística nos riscos de lesões entre a grama e os campos artificiais.