O atacante do Giants, Neal, pede desculpas por comentários depreciativos sobre os fãs de NY

Gigantes de Nova York ataque certo Evan Neil se viu na mira após comentários polêmicos e ofensivos direcionados a Gigantes os fãs se tornaram virais na quarta-feira – então, quando chegou a hora de encontrar a mídia na quinta-feira, Neil era muito menos combativo e muito mais contrito.

“Só quero me desculpar novamente pelas coisas que disse ontem”, disse o escolhido do primeiro turno de 2022 aos repórteres. “É inaceitável.”

Esses comentários “inaceitáveis” menosprezaram os torcedores dos Giants em relação às suas ocupações e, apesar das declarações de Neal em contrário, mostram que Nova IorqueO início lento do jogo está começando a pesar sobre seus jogadores.

Neal insulta fãs dos Giants

Em comentários para Mídia avançada de NJ na quarta-feira, Neil abertamente iscado e irritado Gigantes os fãs continuassem vaiando o time, alegando que ele se importava muito pouco com as opiniões das “ovelhas”, já que a temporada de 2023 de Nova York ameaça ficar fora de controle.

“Por que um leão se preocuparia com a opinião de uma ovelha?” Neil perguntou. “A pessoa que está comentando minha atuação, o que ela faz? Vira cachorro-quente e hambúrguer em algum lugar?”

Previsivelmente, esses comentários do ataque do segundo ano não agradaram aos fiéis dos Giants – daí seu pedido de desculpas na primeira oportunidade disponível na quinta-feira.

Fãs dos Giants não impressionados com o anúncio de Taylor Swift – foi assim que eles reagiram

Os fãs dos Giants vaiam selvagemente o comercial de Taylor Swift em meio a seu romance com Travis Kelce

Daboll deseja seguir em frente

Gigantes treinador principal Brian Daboll já está com uma dor de cabeça grande o suficiente tentando obter desempenhos consistentes do quarterback Daniel Jones e não precisa que um dos atacantes de Jones provoque polêmica adicional fora do campo. Daball quinta-feira reconheceu que Neil foi longe demais – e indicou que o técnico e o jogador estavam olhando para o futuro.

“Ele fez uma escolha errada, uma decisão errada, comentários ruins”, disse Daboll sobre Neal. “Ele reconheceu isso e estamos seguindo em frente.”

Seguir em frente e vencer jogos seriam os próximos passos ideais para os sitiados Giants de Daboll, que enfrentam um desafio difícil na Semana 5 – o 3-1 Golfinhos de Miami no Estádio Hard Rock.