O atirador do Maine, Robert Card, dispara alertas na fronteira com o Canadá

TA busca pelo suposto atirador em massa do Maine, Robert Card, se espalhou para o Canadá, com as autoridades emitindo um alerta para o atirador treinado “armado e perigoso” depois que foi revelado que seu histórico de pesquisa online continha teorias de conspiração, inclusive sobre o presidente Joe Biden.

A Agência de Serviços de Fronteiras do Canadá disse que emitiu o alerta às autoridades ao longo da fronteira EUA-Canadá.

“É para garantir a segurança dos canadenses e proteger as fronteiras do Canadá contra quaisquer ameaças ou [attempted] entrada legal”, informou o New York Post.

Isso ocorre dois dias depois de 18 pessoas terem sido mortas e mais de uma dúzia feridas em um tiroteio na noite de quarta-feira em vários locais em Lewiston, Maine.

O prefeito de uma das cidades fronteiriças do Canadá também disse estar ciente das autoridades dos EUA na fronteira “verificando as pessoas que saem do país” e disse que a polícia canadense “está fazendo a mesma coisa”, segundo o Global News.

Prefeito de Santo Estêvão Allan MacEachern emitiu seu próprio alerta para lembrar os moradores de estarem vigilantes.

“Garantiremos que todos saibam. Mantenham os olhos e os ouvidos abertos para qualquer atividade estranha”, disse MacEachern ao Global News.

Os alertas canadenses ocorreram enquanto mais de 350 agentes estaduais e federais nos Estados Unidos continuavam a busca por Cartãoque se acredita ser o atirador capturado em imagens de vigilância durante o massacre de 18 pessoas em dois locais diferentes em Lewiston, Maine, na noite de quarta-feira.

Robert Card caçou por via aérea, terrestre e marítima.

A Guarda Costeira anunciou quinta-feira que enviou uma tripulação de barco do porto de Boothbay e um avião de Cape Cod para ajudar nos esforços de busca.

Cartãoum especialista em atividades ao ar livre e atirador treinado da Reserva do Exército dos EUA, possui uma embarcação Sea-Doo de 3,6 metros registrada em seu nome.

Atividade de Robert Card nas redes sociais antes do tiroteio mortal no MaineMC

Ele já havia registrado um barco de linha de baía de 15 pés, de acordo com documentos obtidos pela CBS News.

“Não encontramos nada fora do comum”, disse o suboficial Ryan Smith, encarregado da Estação da Guarda Costeira em Boothbay Harbor, após horas de busca.

Conteúdo conspiratório de Card descoberto

Enquanto isso, as autoridades revelaram que Cartão parece ter interagido com conteúdo conspiratório online, informou a ABC News.

Os tópicos com os quais ele interagiu online incluíram preocupações sobre uma crise financeira, questões LGBTQ+, direitos de armas e comentários sobre Presidente Joe Biden e outros legisladores democratas, disse a ABC News.

A polícia do Maine disse que Card entrou no Tigela de recreação Just-In-Time em Lewiston pouco antes das 19h de quarta-feira e abriu fogo com um rifle de assalto, matando sete pessoas.

Minutos depois, ele atacou Bar e Grill Schemengees cerca de três quilômetros de distância, matando mais sete pessoas dentro do estabelecimento e uma fora, disse a polícia.

Três outros feridos nos dois locais foram posteriormente declarados mortos em hospitais da área, enquanto mais 13 pessoas foram feridas por tiros, incluindo uma menina de 10 anos.