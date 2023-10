O ator Cedric Jones falece repentinamente aos 46 anos

Snovidades repentinas no mundo do cinema como Cedrico Jones faleceu inesperadamente em 22 de outubro aos 46 anos.

O ator de ‘The Terminal List’ era famoso por sua faceta como performer, mas também como boxeador e como pessoa.

Ele ficou famoso por sua atuação e sua amizade com Chris Prattna série mencionada.

Em respeito à família, à esposa Barbie e aos três filhos, a data e hora de sua saída não foram oficializadas.

Segundo o Daily Mail, os motivos da sua morte ainda são desconhecidos e deixaram a família em completo “choque”.

Sua história de superação foi a que fez os maiores fãs acompanharem sua história e ser um grande exemplo a seguir.

A difícil jornada de Jones

Ele mesmo foi quem confirmou que para realizar o sonho de ser ator teve que morar nas ruas de Los Angeles por mais de 13 meses.

“Perdi amigos próximos nas ruas, na prisão e na doença”, revelou.

“Minha prima foi morta a tiros pelo próprio pai (meu tio). Meu pai ficou doente e nunca mais foi o mesmo.”

Ele era um homem muito amado e seguido

Mas o que realmente o tirou das ruas foi o boxe, embora seu sonho fosse ser ator.

“Meu treinador acreditou em mim o suficiente para me tirar das ruas, me comprar roupas, comida, etc”, revelou.

Porém, neste post do Instagram em que contou sua história, ele garantiu que algo de bom que o cinema lhe proporcionou e que o fez crescer e aprender com a vida foi conhecer Antoine Fuqua e Will Smith.

“Will é único, seu livro é ótimo, mas seu personagem no set deve servir de lição para todos os atores”, explicou.

“Ele mostrou compaixão. Ele falava com todos da mesma maneira.”

Cedrico era dono de uma academia de boxe chamada Beastie Boxing, que também quis lhe dedicar algumas palavras.

“Cedric dedicou sua vida a ajudar as pessoas dentro e fora da academia”, disse ele.

“Como fundador da Beastie Boxing e da Fundação BMoved, ele inspirou e ajudou as pessoas a alcançar o que elas pensavam ser impossível.”