O ator de ‘Walking Dead’ Erik Jensen é diagnosticado com câncer em estágio quatro

Ator de “The Walking Dead” Erik Jensen foi diagnosticado com câncer em estágio quatro… isso de acordo com sua esposa, que iniciou um GoFundMe para ajudar a cobrir os custos crescentes.

Parece que as pessoas já apoiaram Erik durante sua crise de saúde – ele recebeu mais de US$ 97 mil em uma semana, com uma meta de US$ 300 mil.