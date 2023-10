O ator Morgan Freeman definitivamente não é um ‘Swiftie’, mas um grande fã de Patrick Mahomes

Emesmo que pareça Taylor Swift o último envolvimento na NFL assumiu todos Chefes de Kansas City fãs, há alguns que realmente não se importam com isso. Esses podem ser considerados como não sendo ‘Swifties’ e o ator Morgan Freeman apenas fala de cada um deles. Existem muitos fãs da NFL que realmente amam outros aspectos da atual temporada do Kansas City Chiefs, como assistir Patrick Mahomes jogar. A resposta de Freeman não pode ser considerada uma crítica a Taylor Swift ou Travis Kelce. É simplesmente a resposta de um torcedor de futebol que se preocupa profundamente com o jogo em si e não com tudo o mais que às vezes o rodeia.

Durante um programa de televisão para a CBS, os apresentadores ficaram curiosos sobre a paixão de Morgan Freeman pelos Kansas City Chiefs. Como fã de longa data da equipe, o ator vencedor do Oscar está curtindo muito a era Patrick Mahomes. Quando questionado sobre a nova febre de Taylor Swift, ele deixou claro que não está nem um pouco animado com isso. Os fãs de Taylor Swift podem rapidamente se ofender, pois Freeman pode ter revelado que não é um Swiftie. E você sabe o quão intenso os Swifties podem ficar quando seu ídolo é atacado ou até mesmo ignorado. Aqui está o que Freeman disse sobre o novo casal: “Eu não penso nem um pouco neles. É ótimo ver Pat correr, você sabe, escapar. Ele tem um rifle no braço, tudo bem. É nisso que estou interessado em.”

Taylor Swift comparecerá ao próximo jogo do Kansas City Chiefs?

Atualmente não há confirmação se Taylor Swift fará a viagem para Denver para o jogo do Chiefs contra o Broncos no domingo. No entanto, já existe muito entusiasmo em torno desta possibilidade. A popstar é querida em todo o país e o povo do Colorado já a espera de braços abertos. Infelizmente para Morgan Freeman, a maioria das pessoas está definitivamente animada com a presença de Taylor Swift nos estádios da NFL e não há nada que ele possa fazer a respeito.