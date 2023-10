O autor de ‘The Blind Side’, Michael Lewis, questiona o estado mental de Michael Oher

FJogador da NFL do Worms Michael Oher está atualmente lidando com uma batalha legal em duas frentes- um conflito judicial com seus cuidadores de infância e ataques pessoais do autor de sua história de vida Michael Lewis. Oher acusou seus cuidadores, Sean Tuohy e Leigh Anne Tuohyde ganhar milhões com adaptações de sua história para livros e TV.

Lewis especulou que Ocre ajuizou a ação não por causa de uma reclamação legítima, mas por causa de uma doença mental causada por seu tempo no Liga Nacional de Futebol: “O que estamos observando é uma mudança de comportamento”, disse Lewis O guardião. “Isso é o que acontece com jogadores de futebol que levam pancadas na cabeça: eles enfrentam problemas de violência e agressão”.

Lewis também afirmou que Ocre “não era útil” no campo de futebol até conhecer os Tuohys enquanto frequentava uma escola particular em 2003. No entanto, antes de ir morar com os Tuohys, Oher foi reconhecido como um dos melhores jogadores do Tenessi. Esses ataques verbais foram publicados no The Guardian dias depois que um juiz libertou Oher da tutela dos Tuohys.

Lewis disse ao The Guardian que Ocre “não foi uma voz forte em sua vida” e que ele teve que “desenterrar” a história para escrever o livro. Lewis também sugeriu que Oher trabalhasse com seu advogado para fabricar uma história porque o público “o apoiaria se ele fizesse essas acusações”.

A batalha legal entre Oher e os Tuohys permanece sem solução

A história foi apelidada de narrativa do “salvador branco”, o que significa que retratava os Tuohys como os salvadores de Oher, sem abordar outras barreiras sociais, como o racismo sistêmico. Oher escreveu mais tarde em seu próprio livro que o filme o retratou injustamente como “burro”.

O Tuohys alegam que Oher ameaçou transmitir a história à imprensa antes do processo em um esforço de “extorsão”. “Eles sempre o trataram como um filho e como um de seus três filhos”, disse o advogado dos Tuohys em comunicado após o processo. “Sua resposta foi ameaçá-los, inclusive dizendo que espalharia uma história negativa sobre eles na imprensa, a menos que lhe pagassem US$ 15 milhões.”

A batalha legal em curso entre Oher e os Tuohys permanece sem solução, embora a tutela tenha terminado. É importante notar que as tutelas são geralmente concedidas quando um juiz considera que um indivíduo não é capaz de tomar as suas próprias decisões. Como tal, isto permite que os conservadores tomem decisões jurídicas, financeiras e outras para o indivíduo.