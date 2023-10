O avião de Floyd Mayweather entrega mais de 5.000 libras. De suprimentos para Israel

Reproduzir conteúdo de vídeo



Floyd MayweatherO jato de Israel acabou de pousar em Israel, carregado com mais de 5.000 libras. de suprimentos para civis e militares israelenses… dias depois do lendário boxeador ter prometido seu apoio ao país após os ataques do Hamas.

TMZ Esportes foi informado que o jato de Mayweather pousou em Israel no início da noite de domingo (horário local) com mais de 100 caixas de suprimentos necessários. No final da semana passada, o avião foi carregado do chão ao teto com caixas em Los Angeles, trazidas no avião por voluntários, incluindo os guarda-costas do Floyd no TMT.

Mayweather já era uma das celebridades mais eloquentes em prometer apoio a Israel, mas quando ficou claro que havia necessidade de um avião para entregar suprimentos, fomos informados de que Floyd intensificou-se em grande escala.

Floyd, trabalhando com seu amigo Jona Rechnitz, junto com Maya Sinai e David e Gitel Rubin, forneceu o jato e os pilotos (TBEs), e milhares de libras em suprimentos, para voar através do mundo até Israel e entregar às FDI e aos civis.

Chegar lá foi uma jornada… o avião foi de Los Angeles para Nova York, para Londres e, finalmente, Tel Aviv… a poucos quilômetros de uma zona de guerra.

“David Rubin é filho de um sobrevivente do Holocausto. Ele está tão preparado para fazer tudo o que puder pela sobrevivência do povo judeu. Quando liguei para Floyd e perguntei se ele estaria disposto a enviar seu avião para Israel com os suprimentos necessários para os soldados, ele disse: ‘Claro. Estou com você. Eu não me importo quanto custa. Faça acontecer’”, disse Rechnitz sobre a disposição de Floyd em ajudar.

As ações de Floyd não deveriam ser uma surpresa… ele condenou imediatamente os ataques do fim de semana passado e deixou bem claro sua posição.