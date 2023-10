O BOLSA FAMÍLIA chegará ao FIM em 2024? Entenda a polêmica

Nos últimos dias, tem circulado nas redes sociais a informação de que o programa Bolsa Família, que beneficia milhões de famílias brasileiras em situação de vulnerabilidade social, irá acabar em 2024. Essa notícia tem gerado preocupação e incertezas para os beneficiários do programa, que dependem do auxílio para garantir sua subsistência.

No entanto, é importante entender a origem dessa polêmica e verificar a veracidade dessas informações. Neste artigo, iremos analisar os principais pontos levantados nas referências consultadas, esclarecer os fatos e trazer uma visão mais completa sobre o assunto.

O vídeo que gerou a polêmica

Um vídeo que vem sendo compartilhado nas redes sociais mostra o vice-presidente Geraldo Alckmin afirmando que o Bolsa Família irá acabar. No entanto, ao analisarmos a entrevista completa, é possível perceber que essa afirmação foi tirada de contexto.

Na entrevista, concedida em novembro de 2022, durante o período de transição do governo, Alckmin menciona a exclusão do Bolsa Família do teto de gastos, proposta que foi aprovada posteriormente pelo Congresso Nacional. Ele explica que a proposta não tem prazo definido, mas visa garantir a continuidade do programa.

Portanto, é importante destacar que o vice-presidente não afirmou que o Bolsa Família irá acabar, mas sim que ele será excluído do teto de gastos, o que significa que os recursos para o programa não serão limitados a partir de 2024.

Calendário de pagamento de outubro

Antes de prosseguirmos com a análise da polêmica, é importante destacar o calendário de pagamento do Bolsa Família referente ao mês de outubro. O cronograma de pagamentos segue o número de Inscrição Social (NIS) final do beneficiário titular, como de costume.

NIS final Data de pagamento 1 18/10/2023 2 19/10/2023 3 20/10/2023 4 21/10/2023 5 22/10/2023 6 25/10/2023 7 26/10/2023 8 27/10/2023 9 28/10/2023 0 31/10/2023



A exclusão do Bolsa Família do teto de gastos

Voltando à polêmica sobre o suposto fim do Bolsa Família em 2024, é importante entender o contexto em que essa discussão surgiu. A proposta de exclusão do programa do teto de gastos foi apresentada durante a transição do governo, com o objetivo de garantir a continuidade do benefício.

A ideia por trás dessa proposta era assegurar a realização das promessas de campanha eleitoral do presidente Lula, sem que os recursos do programa fossem limitados pelas regras do teto de gastos. Dessa forma, os repasses do Bolsa Família não seriam cancelados a partir de 2024.

A proposta foi aprovada pelo Congresso Nacional em dezembro de 2022, permitindo ao novo governo ampliar os recursos destinados ao programa. Essa medida foi tomada devido à necessidade de garantir a renda dos mais vulneráveis, especialmente em um momento de recuperação econômica pós-pandemia.

O Novo Arcabouço Fiscal e o Bolsa Família

Em agosto de 2023, o texto do teto de gastos foi substituído pelo Novo Arcabouço Fiscal, que estabelece novas diretrizes para o controle das despesas públicas. Esse novo arcabouço fiscal, representado pelo Projeto de Lei Complementar (PLP) 93/2023, busca promover uma gestão mais eficiente dos recursos públicos.

No caso do Bolsa Família, o Projeto de Lei Orçamentária da União (PLOA) para 2024 reserva um valor de R$ 168,6 bilhões para o programa. Esse valor foi estabelecido levando em consideração as necessidades das famílias em situação de pobreza e a importância de garantir sua segurança alimentar e bem-estar.

Ademais, diante de todas as informações analisadas, é possível afirmar que a notícia sobre o fim do Bolsa Família em 2024 não é verdadeira. O vídeo que gerou a polêmica foi retirado de contexto, e o vice-presidente Geraldo Alckmin não afirmou que o programa irá acabar.

A exclusão do Bolsa Família do teto de gastos, aprovada pelo Congresso Nacional, tem como objetivo garantir a continuidade do benefício e assegurar a renda dos mais vulneráveis. O Novo Arcabouço Fiscal estabelece diretrizes para uma gestão mais eficiente dos recursos públicos, incluindo o aporte de verbas para o Bolsa Família.

Portanto, os beneficiários do programa podem ficar tranquilos, pois o Bolsa Família continuará existindo e cumprindo seu papel de promover a inclusão social e combater a pobreza no Brasil. É importante estar atento às informações que circulam nas redes sociais e buscar fontes confiáveis antes de acreditar em notícias sensacionalistas ou descontextualizadas.