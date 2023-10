Afinal, o Bolsa Família está disponível para famílias que têm dívidas? Essa dúvida, muito comum, pode gerar confusão na hora de fazer o cadastro no CadÚnico.

Isso porque, existem famílias que acreditam que não podem receber o benefício por ter alguma dívida, deixando de lado a oportunidade de se cadastrar no programa.

Porém, é importante deixarmos claro que as regras do programa não consideram as dívidas das famílias, mas, sim, a sua renda per capita e outros detalhes nesse sentido.

Para entender melhor esse assunto, acompanhe este conteúdo e tire as suas dúvidas quanto ao pagamento do Bolsa Família.

O Bolsa Família está disponível para famílias que têm dívidas?

Antes de qualquer coisa, é importante destacarmos que o Bolsa Família é um programa social que tem como objetivo oferecer às famílias em situação de vulnerabilidade social uma oportunidade de receber um benefício mensal que auxilie na subsistência.

Isso quer dizer que o programa leva em consideração, essencialmente, a renda familiar como requisito para disponibilizar os pagamentos mensais.

Logo, não haveria sentido uma família com dívidas não ter direito ao benefício por conta disso. Inclusive, o pagamento do Bolsa Família pode ajudar muitas dessas famílias na hora de restabelecer a vida financeira.

Porém, é importante destacarmos outro aspecto: o Bolsa Família também não deve ser encarado como um programa que visa tirar as pessoas das dívidas, especificamente. Não é esse o objetivo central do programa.



Você também pode gostar:

Até porque, se fosse assim, pessoas endividadas poderiam solicitar o pagamento do Bolsa Família, mesmo que tenham rendas mensais “altas”, mas que estão comprometidas com as dívidas a serem pagas.

Dito de outra forma, o pagamento do Bolsa Família é destinado às famílias de baixa renda ou sem nenhuma fonte de renda, que vivem em situações de vulnerabilidade social. E isso inclui as famílias que possam estar com dívidas ativas no momento em que se inscrevem.

Se a família atende às regras do programa, as dívidas não serão motivo de impedimento de receber o valor mensal.

Em quais casos o Bolsa Família não está disponível?

Apesar de o Bolsa Família estar disponível para famílias que têm dívidas, existem algumas circunstâncias que impedem determinado cadastro de ser aceito.

É o caso de famílias que não atendem às regras da renda per capita, por exemplo.

Atualmente, a renda per capita máxima para participar do Bolsa Família é de R$ 218. Isso quer dizer que famílias que recebem valores acima disso não poderão receber o pagamento mensal do benefício.

Isso independe de uma família ser endividada ou não. Se ela tiver uma renda familiar abaixo de R$ 218 por pessoa, ela estará elegível ao programa, mesmo com dívidas. Em contrapartida, se a renda familiar mensal for maior do que os R$ 218 por pessoa, ela não estará elegível.

Portanto, o Bolsa Família está disponível para famílias que têm dívidas e se esse for o seu caso, procure o CRAS próximo de você.