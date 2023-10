O BURAQUINHO escondido entre a câmera do iPhone e o flash é MUITO IMPORTANTE; entenda

O iPhone é um dos smartphones mais populares do mundo, conhecido por seu design elegante e recursos avançados. No entanto, mesmo os usuários mais dedicados podem ter perdido um detalhe minúsculo, mas crucial, que desempenha um papel significativo na forma como usamos nossos dispositivos.

Localizado discretamente entre a câmera e o flash, existe um pequeno orifício que, à primeira vista, pode parecer irrelevante. Mas, você já se perguntou qual é a sua verdadeira função?

O que é o pequeno orifício entre a câmera e o flash do iPhone?

Essencialmente, esse pequeno orifício é um “microfone de cancelamento de ruído”. Dependendo do modelo do seu iPhone, ele pode estar localizado na parte traseira ou, em alguns casos, na frente, perto da câmera selfie. Mas qual é o benefício desse microfone de cancelamento de ruído?

Benefícios do microfone de cancelamento de ruído

O microfone de cancelamento de ruído tem uma função importante: garantir chamadas claras e nítidas, mesmo em ambientes barulhentos. Todos sabemos como é frustrante tentar conversar ao telefone enquanto há muito ruído ao nosso redor.

Graças ao microfone de cancelamento de ruído, o iPhone consegue eliminar grande parte do ruído ambiente, permitindo que a pessoa do outro lado da linha ouça com clareza o que estamos dizendo.

Como funciona o cancelamento de ruído do iPhone?

O cancelamento de ruído do iPhone é possível graças a uma tecnologia sofisticada incorporada no dispositivo, conhecida como “Sistema de Cancelamento de Ruído”. Mas como exatamente essa tecnologia funciona?



O iPhone possui dois microfones: um principal e um secundário. O microfone principal é responsável por captar o som ambiente durante uma chamada, enquanto o microfone secundário é usado para cancelar o ruído indesejado. O cancelamento de ruído do iPhone funciona subtraindo o sinal do microfone secundário do sinal do microfone principal.

Em termos simples, o iPhone compara o som captado pelo microfone principal com o som captado pelo microfone secundário. Se o som captado pelos dois microfones for igual, isso significa que o ruído ambiente é o mesmo. O iPhone, então, remove esse ruído do som captado pelo microfone principal, proporcionando uma chamada mais clara e sem interferências.

Outras funções ocultas do iPhone

O pequeno orifício entre a câmera e o flash do iPhone é apenas uma das muitas funções ocultas que o dispositivo possui. A Apple sempre se esforçou para oferecer recursos inovadores e úteis em seus produtos, e o iPhone não é exceção. Aqui estão algumas outras funções ocultas do iPhone que você pode não conhecer:

1. Modo Retrato

O modo Retrato é uma função de câmera disponível em alguns modelos de iPhone que permite tirar fotos com um efeito de desfoque de fundo, destacando o objeto principal da imagem. Essa função é especialmente útil para retratos e fotos de objetos em primeiro plano.

2. Armazenamento Otimizado

O iPhone possui uma função de armazenamento otimizado que permite que o dispositivo gerencie automaticamente o armazenamento de fotos e vídeos. Com essa função ativada, o iPhone liberará espaço automaticamente, transferindo fotos e vídeos de alta resolução para a nuvem, enquanto mantém versões de menor qualidade no dispositivo.

3. Modo Escuro

O modo escuro é uma opção de tema disponível no iPhone que altera a aparência do sistema operacional para tons mais escuros. Além de proporcionar uma estética elegante, o modo escuro também pode ajudar a economizar bateria em dispositivos com tela OLED, pois os pixels pretos não consomem energia.

4. Gravador de Tela

O iPhone possui uma função de gravador de tela embutida que permite gravar o que está acontecendo na tela do dispositivo. Essa função é útil para criar tutoriais, demonstrações de aplicativos ou até mesmo capturar momentos divertidos ou importantes que você deseja compartilhar com outras pessoas.

Ademais, o pequeno orifício escondido entre a câmera e o flash do iPhone tem uma função importante: ele abriga um microfone de cancelamento de ruído. Essa função permite que as chamadas telefônicas sejam mais claras e nítidas, mesmo em ambientes barulhentos.

Além disso, o iPhone possui várias outras funções ocultas que podem tornar a experiência do usuário ainda melhor. Portanto, explore todas as possibilidades do seu iPhone e aproveite ao máximo esse dispositivo incrível.