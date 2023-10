O cadáver da avó israelense foi postado em sua página do Facebook por um terrorista do Hamas

Uma avó israelita é uma das centenas de mortos às mãos dos agressores do Hamas… e a sua morte foi tornada pública depois de um terrorista ter partilhado imagens do seu corpo assassinado na sua própria página do Facebook.

Mor Bayder compartilhou a maneira horrível como descobriu que sua avó estava morta como resultado dos ataques do Hamas… dizendo que entrou no site de mídia social e viu imagens horríveis de sua avó morta em sua casa em Nir Oz.



Mor começou a chorar ao se lembrar de ter visto a filmagem alarmante… dizendo que sua mãe não conseguia nem abrir o aplicativo sozinha, com Mor alegando que viu sua avó caída morta no chão, com sangue cobrindo o chão abaixo.

As imagens que aparecem na página da sua avó significam que os terroristas do Hamas devem tê-las filmado a partir do seu telefone pessoal e carregado a partir daí – uma forma repugnante de descobrir que um membro da família foi morto.