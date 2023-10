O caso de Britney Spears com Wade Robson é muito mais que um beijo, afirma o compositor

Britney Spears dar Wade Robson teve um caso muito mais profundo do que Britney afirma em suas memórias, é o que diz o ex-parceiro de composição de Britney… que nos conta Justin Timberlake encontrei uma longa carta de término de namoro que Britney escreveu para Wade que explodiu tudo.

Graças a Artan – que ajudou a escrever “Everytime” com Britney em 2003 – apareceu no TMZ Live Friday… e ela lançou uma bomba.

Embora saibamos que Britney confessa ter traído JT em suas memórias “Woman in Me”, dizendo que ela e Robson se beijaram em um bar enquanto ela ainda namorava Justin… Artani se lembra das coisas de maneira muito diferente.

Britney Spears acusa Justin Timberlake de traição no livro de memórias de ‘Woman in Me’

O compositor diz que as coisas eram muito mais sérias com Britney e Wade do que apenas uma sessão de amassos de uma noite. Na verdade, ela afirma que Britney escreveu uma carta de 14 páginas sobre o rompimento para Robson, que ela escondeu em sua bolsa de maquiagem.