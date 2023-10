O confiante Francis Ngannou de Alistair Overeem choca Tyson Fury: ‘Será um nocaute de força brutal’

Poucas pessoas estão dando a Francis Ngannou muita chance de perturbar Tyson Fury e chocar o mundo na luta de boxe dos pesos pesados ​​​​de sábado na Arábia Saudita.

Mas uma das vítimas mais infames de Ngannou vê as coisas de uma forma diferente.

“Não é apenas uma chance – acredito que ele vai vencer”, proclamou a lenda aposentada dos esportes de combate Alistair Overeem na quarta-feira. A hora do MMA.

“Porque eu vejo as lutas um pouco diferente, né? Claro, estou no jogo há 30 anos. Mas eu olho para os padrões, vejo alguns pequenos detalhes, vejo isso de uma forma um pouco diferente. E acho que Ngannou vai surpreender o mundo, chocar o mundo. Escute, também porque as pessoas subestimam os lutadores do UFC. Eles fazem. Lutadores de MMA, vamos chamá-los de lutadores de MMA. Há muitos detalhes aqui e os boxers são basicamente unidimensionais para nós. Sim, Tyson é o melhor, sim, sim, sim, mas a França é um cara grande. Cara muito grande.

Ngannou, 37, e Fury, 35, se enfrentam no dia 28 de outubro em uma luta de boxe de 10 rounds de grande sucesso em Riad, na Arábia Saudita. O título WBC dos pesos pesados ​​​​de Fury não estará em jogo, no entanto, espera-se que a luta entre nos registros oficiais de ambos os lutadores, o que significa que Ngannou terá a oportunidade de se tornar o primeiro boxeador a carimbar oficialmente uma derrota no recorde pugilístico invicto de Fury. O ex-campeão do UFC faz sua estreia no boxe profissional.

Overeem, 43 anos, sabe por experiência própria o quão perigoso Ngannou pode ser. “The Reem” sofreu uma das derrotas por nocaute mais brutais de sua carreira nas mãos de Ngannou em 2017, quando comeu um monstro uppercut de esquerda do futuro campeão no UFC 218, um resultado que efetivamente encerrou o último esforço viável de Overeem para vencer o UFC. título dos pesos pesados.

Mas Overeem também sabe por experiência própria o que é ser questionado como um lutador de MMA que faz um desvio para um esporte de combate diferente. Overeem chocou de forma memorável o mundo do kickboxing quando invadiu o K-1 e derrotou uma série de nomes lendários, nocauteando nomes como Badr Hari, Peter Aerts, Tyrone Spong e Gokhan Saki em uma corrida que culminou com a vitória no K-1 de 2010. campeonato mundial do grande prêmio.

Overeem disse que planeja voar para a Arábia Saudita no final desta semana para assistir Fury vs. Ngannou pessoalmente, e espera um desempenho de seu antigo inimigo que surpreenderá o mundo do boxe.

“Será um nocaute brutal”, disse Overeem.

“Entrei no K-1 e as pessoas também não me deram muita chance. Mas eu entrei lá também [and won]. Temos uma mentalidade diferente com os caras do MMA. É diferente. É diferente.”