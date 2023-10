O confronto das finais da WNBA está definido: Aces e Liberty se encontrarão em uma série repleta de estrelas

Nova Iorque e Las Vegas estive em um Finais da WNBA rota de colisão durante toda a temporada como os dois melhores times da liga. Agora eles se enfrentarão pelo título da liga.

A série melhor de cinco começa no próximo domingo.

O Ases já esteve lá antes, vencendo o primeiro campeonato da franquia na temporada passada. Eles querem se tornar o primeiro campeão repetido da liga desde o Faíscas de Los Angeles em 2001-02.

“Estamos felizes por nos colocarmos novamente em posição de ganhar o prêmio máximo, que é um campeonato”, disse o técnico do Aces. Becky Hammon disse depois que o time varreu Dallas na série semifinal.

Nova York avançou para as finais da WNBA pela primeira vez desde 2002 e é a única franquia original que ainda não ganhou um campeonato.

“O fato Liberdade não vou a uma final desde 2002 é uma loucura”, Breanna Stewart disse. “Saber que temos toda a cidade atrás de nós é muito, muito especial.”

Enquanto Las Vegas venceu suas duas séries de playoffs, Nova York teve um pouco mais de dificuldade para chegar à rodada do título. O Liberty precisava de horas extras para fechar Washington em uma varredura na rodada de abertura. Nova York perdeu o primeiro jogo contra Connecticut nas semifinais antes de vencer os três jogos finais da série.

Um confronto de MVPs

O Finais da WNBA contará com os dois últimos MVPs da liga, com Breanna Stewart vencendo nesta temporada e A’ja Wilson ano passado. Stewart afiado Connecticutde Alyssa Thomas e Wilson em uma das corridas de MVP mais acirradas da história da liga.

Las Vegas e Nova Iorque dividiu quatro encontros da temporada regular nesta temporada e nenhum foi próximo. A margem média de vitória foi superior a 19 pontos, sendo a disputa mais acirrada de apenas nove. Nova York venceu o quinto confronto entre as equipes com vitória no Copa do Comissário campeonato.

“A partida de xadrez começa agora. Esta é uma final, um campeonato”, disse o técnico do Nova York Sandy Brondello disse. “Estou animado. Eu sei Becky ficará animado, todos os jogadores competindo ficarão entusiasmados. É uma batalha difícil, mas estamos testados em batalha, então estamos ansiosos por isso.”

Brondelloque treinou presunto quando ela ainda estava jogando Santo Antônio, compartilham um vínculo como os únicos ex-jogadores a ganhar títulos como treinadores. Esta será a primeira vez nos 27 anos de história da liga que dois ex-jogadores são treinadores principais do Finais.

Aces confiou no draft, Liberty ganhou agência gratuita

As equipes foram formadas de formas diferentes, com o Ases usando três escolhas consecutivas nº 1 para obter Kelsey Ameixa, Wilson e Jackie Jovem de 2017-19. Isso deu-lhes um grande núcleo para acompanhar a temporada passada Finais da WNBA MVP, Chelsea Cinza.

Nova Iorque usou negociações de agência gratuita e fora de temporada para transformar a franquia em um candidato instantâneo ao título, adicionando Stewart, Courtney Vandersloot e Jonquel Jones. Esses três, junto com os iniciantes que retornaram Sabrina Ionescu e Betnijah Laneydê o Liberdade um formidável cinco inicial.

“Significa muito. Não posso receber todo o crédito. Meus companheiros de equipe são incríveis.” Jones disse depois de ajudar Nova York a eliminar Connecticut com 25 pontos, 15 rebotes e quatro bloqueios no jogo 4. “Nada disso acontece sem que todos nós acreditemos no que imaginamos antes da temporada.”