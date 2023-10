O cornerback dos Eagles, Darius Slay, implora a Taylor Swift: Não venha para o nosso jogo

Filadélfia Eagles zagueiro Dario Matar perguntou brincando Taylor Swift não comparecer ao confronto da Semana 11 contra o Chefes de Kansas City, temendo que ela pudesse trazer boa sorte para o Chefes.

Rápido esteve nas arquibancadas nos últimos dois Chefes jogos, testemunhando uma vitória desigual sobre o Ursos de Chicago e uma vitória estreita sobre o Jatos de Nova York.

“Não venha para o jogo porque parece que você traz a energia da vitória” Arrasar disse em seu podcast.

“Então não venha para esse jogo.”

Sua preocupação humorística surge do fato de a NFL ter destacado Rápidopresença nesses jogos, e ele espera que ela pule o próximo confronto.

O Águiasum dos dois times invictos restantes, tem uma temporada forte pela frente e pode enfrentar o Chefes em uma revanche do Super Bowl.

No entanto, a cobertura mediática do jogo poderá centrar-se em Travis Kelce e seu irmão, Águias Centro Jason Kelce, levando a um enredo lotado. Resta agora saber se Rápido participará do confronto de alto risco do Monday Night Football em 20 de novembro.

Taylor Swiftpresença em Chefes de Kansas City‘jogos atraiu atenção significativa da NFL, levando Travis Kelce sugerir que a liga pode estar “exagerando” na cobertura de sua participação durante uma discussão em podcast com seu irmão, Jason Kelce.

“Acho divertido quando eles mostram quem está no jogo” Travis disse.

“Acho que traz um pouco mais para a atmosfera, traz um pouco mais para o que você está assistindo. Mas, ao mesmo tempo, eles estão exagerando um pouco.”