O cornerback dos Raiders, Marcus Peters, gosta de postagem pedindo demissão de McDaniels

Tele Invasores de Las Vegas tiveram um início difícil nesta temporada da NFL, com um recorde de 1-3. Treinador principal Josh McDaniels está sentindo a pressão, pois seu trabalho pode estar em risco se ele não mudar as coisas logo. Dois dos craques do time, Davante Adams e Josh Jacobsjá expressaram publicamente sua frustração.

Adams deu a entender que pode não estar disposto a esperar que a equipe resolva as coisas, enquanto Jacobs afirmou sem rodeios: “Estou cansado de perder, porra”. A última reação da equipe vem do cornerback Marcos Petersque recentemente gostou de uma postagem pedindo a demissão de McDaniels.

McDaniels tem enfrentado críticas constantes desde que assumiu o cargo de treinador principal na temporada passada, e o mau desempenho da equipe não lhe ajudou em nada. Embora seja improvável que ocorra uma mudança de treinador em um futuro próximo, torcedores e jogadores deixaram claro que não acham que McDaniels seja o homem certo para o cargo.

Resta saber se a atitude de Peters foi acidental ou intencional, mas certamente contribui para o crescente descontentamento dentro do Invasores organização. À medida que a equipe continua lutando, as tensões aumentam e a pressão sobre McDaniels aumenta para mudar a situação.

McDaniels pode reverter a temporada dos Raiders?

Apesar dos desafios, McDaniels permanece focado na tarefa em questão. “Sabemos que temos muito trabalho a fazer, mas estamos empenhados em fazer as mudanças e melhorias necessárias”, disse ele numa entrevista recente. “Acreditamos nesta equipe e vamos continuar lutando até voltarmos ao caminho certo”.

Embora os Raiders possam estar enfrentando uma batalha difícil, eles não desistem sem lutar. Como disse Jacobs, “algo tem que acontecer”. Ainda não se sabe se isso significa uma mudança de treinador ou um esforço renovado da equipe, mas uma coisa é certa: os Raiders estão determinados a virar a temporada e sair por cima.