O crítico gastronômico do TikTok, Keith Lee, estimula respostas dos restauradores de Atlanta

O cenário gastronômico de Atlanta está sob o microscópio desde que um crítico gastronômico viral chegou à cidade com críticas negativas – e agora, alguns desses lugares prometem mudanças.

Keith Leeque tem muitos seguidores no TikTok e cujas críticas sobre alimentos transformaram pequenas empresas invisíveis em favoritos, trouxe seus talentos para o ATL na semana passada – e tinha muito a dizer.

Ele fez uma série de análises de vídeos… e um bom punhado delas acabou sendo retrospectivas de como era difícil pedir comida para viagem em vários estabelecimentos conhecidos/populares da cidade. Suas paradas incluem The Real Milk & Honey e Kandi Burruss‘s Old Lady Gang – ambas as experiências, diz ele, o deixaram sem comida.

Aparentemente, há uma série de “regras” que Keith diz que ele e sua família tiveram que seguir até mesmo para fazer um pedido ou para se sentar – decorrente do que ele caracteriza como mau atendimento ao cliente – e desde que ligou para esses lugares. .muitas pessoas concordaram.

Após essas críticas – e em meio a todo o discurso que se seguiu – parece haver um consenso… é meio difícil jantar em Atlanta, e também sem um bom motivo.



Kandi abordou parte da crítica de Keith – o fato de ele e sua equipe não conseguirem pedir comida para viagem com facilidade – e disse que seu restaurante coloca o foco e os recursos naqueles que comem no local. No entanto, ela não respondeu à alegação de que só lhe ofereceram uma mesa por causa de seu nome.

De qualquer forma… Kandi o dá as boas-vindas de volta e espera que ela e a equipe OLG possam ter outra chance. Os proprietários do The Real Milk & Honey (que é um restaurante franqueado) adotaram uma abordagem um pouco diferente… esclarecimento/desculpas que.

Depois que um dos chefões do RMH supostamente incendiou Keith em uma estação de rádio local – na tentativa de defender as práticas rigorosas de seu restaurante – o próprio restaurante emitiu uma longa declaração na terça-feira … aparentemente admitindo estar errado.

A conta corporativa diz que eles fizeram um exame de consciência ao longo desta saga de uma semana… e agora, The Real Milk & Honey está prometendo ajustar a forma como eles operam.



Eles não dizem exatamente o que está por vir – mas parece que a crítica de Keith os fez pensar duas vezes.

Aliás, todo esse capítulo dominou parte da Internet por vários dias… e fez com que algumas grandes celebridades comentassem sobre o suposto “problema” da cena gastronômica de Atlanta – incluindo cartão bque em termos inequívocos ficou do lado de Keith… e agradeceu por expor isso.