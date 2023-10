O desastre do quarterback de Cleveland: Watson ainda está fora enquanto os Browns preparam o 36º titular em 24 anos

Tele Cleveland Browns encontram-se numa posição familiar – precária.

Com 2-2, uma vitória na Semana 6 poderia ver o Marrons ganhar terreno num mundo cada vez mais competitivo AFC Norte. Cleveland tem a defesa de pontuação do terceiro lugar no NFL e por duas vezes manteve os adversários com três pontos enquanto busca o retorno à pós-temporada.

As notícias não tão boas? Os Browns enfrentam o rolo compressor São Francisco 49ers no domingo, e quarterback Deshaun Watson – um jogador que, nominalmente, lhes dá mais chances de vencer aquele jogo – ficará indisponível pela segunda partida consecutiva, com a possibilidade crescente de perder um longo tempo.

O que há de errado com Watson?

Watson continua a lidar com o que está sendo chamado de “contusão do manguito rotador direito”. O hematoma profundo no ombro de arremesso de Watson é “semelhante a uma tensão” e o tornou incapaz de lançar a bola com eficácia.

Watson – cujo contrato de US$ 230 milhões está totalmente garantido, independentemente de sua saúde – não pôde jogar na Semana 4 devido a esta lesão, e Cleveland perdeu por 28 a 3 em casa para o Corvos de Baltimore. O Marrons despediu-se na semana 5.

Mesmo quando saudável, Watson não cumpriu seu enorme contrato e continua insultado pela ladainha de ações judiciais por má conduta sexual movidas contra ele – a maioria das quais ele resolveu em 2022. Watson lançou 11 touchdowns e sete interceptações em nove jogos para os Browns, e sua classificação de zagueiro pedestre de 82,4 está muito longe da classificação de 104,5 de nível de elite que ele postou em quatro temporadas em Houston.

A porta giratória dos Browns se abre novamente

WatsonO status incerto de avançar significa que o Marrons vai virar para PJ Walker contra o 49ers, e talvez para os próximos jogos também. Isso vem depois da escolha da quinta rodada Dorian Thompson-Robinson lançou três interceptações na derrota para Baltimore duas semanas atrás.

Quando andador trota em Estádio Cleveland Browns no domingo, ele se tornará o 36º quarterback titular diferente da franquia desde seu renascimento em 1999. Isso é mais do que qualquer outro NFL franquia, e oferece uma visão sobre por que Cleveland – apesar da indignação esmagadora – sentiu que tinha de ultrapassar a situação inconsistente Baker Mayfield para dar a Watson o contrato garantido mais lucrativo de todos os tempos.

Com Watson e também Tudo profissional atacante Joel Bitônio (lesão no joelho) incapaz de jogar, talvez não seja coincidência que São Francisco é um favorito de 9,5 pontos contra o Cleveland no domingo.