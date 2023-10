O detalhe insuportável de Martin Scorsese e DiCaprio durante as filmagens de ‘The Moon Killers’: Interminável

ÓNo dia 20 de outubro, o novo filme de Martin Scorsese, ‘The Moon Killers’, com estreia nos cinemas da Espanha. É mais um filme da vasta filmografia do diretor nova-iorquino, considerado um mestre e um dos melhores da história, que conta com um elenco de luxo, com nomes como Robert De Niro e Leonardo DiCaprioentre outros.

Ambos, dois dos atores mais escolhidos por ‘Marty’ para protagonizar e protagonizar seus longas-metragens, tiveram um encontro curioso, já que é a primeira vez que os dois atores são colocados sob a direção de Martin Scorsese em um filme. Eles já fizeram isso em um curta, chamado ‘The Audition’, gravado em 2015, mas foi a primeira oportunidade em que os três puderam trabalhar lado a lado neste novo filme.

DiCaprio desespera Martin Scorsese para Robert De Niro

Como era de se esperar, ‘The Moon Killers’ já está sendo considerado uma obra de arte e por boas razões, visto o talento contrastante do diretor e a qualidade da atuação de ambos os atores. A crítica gostou de trabalhar no novo filme de Scorsese mas a verdade é que foram conhecidos detalhes da gravação que exasperaram o realizador e Robert De Niro.

O ‘culpado’ foi Leonardo Di Caprio. Em entrevista ao Wall Street Journal, Martin Scorsese confessou que havia uma coisa no ator que irritava o diretor e De Niro: suas contínuas improvisações fora do roteiro. “Sem fim, sem fim, sem fim, sem fim!” reconheceu Martin Scorsese.

Scorsese: “Bob não queria conversar”

Aparentemente, Leonardo Di Caprio entra tanto no personagem que improvisa fora do roteiro, ao contrário Robert De Niro, que dá ao diretor o que ele precisa, sem complicações. Na verdade, Scorsese lembra que quando DiCaprio improvisava, “Bob não queria conversar”.

“De vez em quando, Bob e eu olhávamos um para o outro, revirávamos os olhos e dizíamos: ‘Você não precisa desse diálogo’”, finalizou o diretor.