O diagnóstico chegou a Justin Fields – os Bears precisarão de um novo quarterback?

AEla não NFL Domingo culminou com derrota para o Ursos de Chicagoque caiu para 1-5 na temporada de 2023 após uma derrota por 19-13 para o Minnesota Vikings no Campo do Soldado. Mas a maior preocupação é a lesão de Justin Fields, o tão difamado jovem quarterback de Chicago.

Fields deixou o confronto divisionário da Semana 6 no terceiro quarto com uma lesão na mão direita – e a natureza da lesão ficou mais clara desde o final do jogo. Fields deslocou o polegar direito antes de sair – e embora tenha tentado jogar, os Bears fizeram a escolha sensata de removê-lo. Fields terá um novo exame na segunda-feira.

Os resultados da ressonância magnética de segunda-feira determinarão em grande parte se Fields perderá um período prolongado no que já pode ser considerado uma temporada perdida na Windy City – e quem poderá ser seu substituto no centro.

O ataque do Bears luta novamente

Fields and the Bears lutaram para mover o futebol durante grande parte do jogo de domingo contra a defesa de passes dos 10 últimos colocados dos Vikings. Fields arremessou apenas 58 jardas em 10 tentativas antes de deixar o jogo, e lançou sua sexta interceptação da temporada no final do primeiro tempo. A pressão da linha defensiva do Minnesota forçou Fields a um lance arriscado que foi facilmente interceptado pelo linebacker Jordan Hicks.

Mesmo depois que o quarterback reserva Tyson Bagent entrou no jogo, os Bears não conseguiram acumular 300 jardas de ataque à tarde e perderam, apesar de segurarem os Vikings – sem o grande wide receiver Justin Jefferson – em 220 jardas no total, incluindo apenas 46 jardas corridas.

Fields merece mais tempo e paciência? Esta estrela do Bears pensa assim

Bagent pronto para o momento

Bagent, um agente livre não contratado da Shepherd University da Virgínia Ocidental, manteve os Bears até lançar uma interceptação no quarto período para Byron Murphy Jr. Ainda assim, ele acertou 10 de 14 para 83 jardas e até correu para um aterragem.

É provável que Bagent seja o novo titular do Chicago se a lesão de Fields for grave o suficiente para colocá-lo na reserva por lesão. Os Bears não estão indo a lugar nenhum rápido este ano – e o polegar deslocado de Fields pode dar à franquia pretexto suficiente para começar 2024 do zero, deixando Fields e selecionando um novo quarterback da franquia no topo do Draft de 2024 da NFL.