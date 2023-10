O diretor do último filme de desastre da Netflix: o conselho de Barack Obama me assustou pra caralho

Sam Esmail dirigiu ‘Leave the World Behind’, que será lançado na Netflix em 8 de dezembro de 2023, estrelado por Júlia Roberts, Mahershala Ali, Ethan Hawke e Kevin Bacon.

O filme funciona como uma adaptação do romance de Rumaan Alamgirando em torno de um ataque cibernético que acaba virando o mundo como o conhecemos completamente de cabeça para baixo.

Barack Obamaex-presidente dos Estados Unidos, é produtor executivo do filme em questão.

Seu papel é ajudar a tornar esta história mais realista, pelo menos realista o suficiente para ser transformada em filme, mas isso não é tarefa fácil.

É normal que sejam feitas anotações e melhorias em determinadas partes dos roteiros, o que tem ainda maior credibilidade pelo fato Obama trabalhou no mais alto cargo da política mundial.

O conselho de Barack Obama ao diretor de ‘Leave the World Behind’

De acordo com a Vanity Fair, Obama foi quem deu E-mail várias dicas para deixar os detalhes ainda mais realistas e torná-lo um filme melhor.

“Nos rascunhos originais do roteiro, eu definitivamente levei as coisas muito além do que estavam no filme, e o presidente Obamatendo a experiência que ele tem, foi capaz de me fundamentar um pouco sobre como as coisas podem se desenrolar na realidade”, E-mail disse à Vanity Fair.

“Estou escrevendo o que considero ficção, na maior parte, tento mantê-lo o mais fiel possível à vida, mas estou exagerando e dramatizando.

“Ouvir um ex-presidente dizer que você errou em alguns detalhes, pensei que estava errado muito! O fato de ele ter dito isso me assustou pra caralho.

“Ele fez muitas anotações sobre os personagens e a empatia que teríamos por eles.

“Devo dizer que ele é um grande amante do cinema e não estava apenas dando notas sobre coisas de sua formação.

“Ele estava dando notas como fã do livro e queria ver um filme realmente bom.”