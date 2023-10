O empréstimo consignado do INSS é uma opção financeira valiosa para muitos brasileiros que dependem dos benefícios da Previdência Social. No entanto, recentemente, surgiu uma ameaça que preocupa aqueles que têm empréstimos consignados em andamento.

O EMPRÉSTIMO CONSIGNADO do INSS pode passar por nova suspensão? Entenda

A causa dessa preocupação é a redução da taxa de juros do empréstimo, que gerou desconforto entre as instituições financeiras e levou à cogitação da suspensão temporária desse benefício.

A questão da taxa de juros

Antes da redução, a taxa de juros do empréstimo consignado do INSS estava fixada em 1,91% ao mês. Contudo, com a diminuição, a taxa caiu para 1,84% mensal. No entanto, embora essa queda pareça benéfica para os beneficiários, as instituições financeiras não compartilham da mesma opinião. Esse descontentamento levou os bancos do país a considerar a suspensão desse tipo de empréstimo.

Histórico de confronto entre instituições financeiras e governo

No início do ano, houve um embate significativo entre as instituições financeiras e o governo federal a respeito da taxa de juros cobrada nos empréstimos consignados do INSS. Agora, com a nova redução, a Federação Brasileira de Bancos (Febraban) argumenta que a taxa em vigor está em um “patamar não economicamente viável”.

INSS aprova redução na taxa de juros

O ministro da Previdência Social, Carlos Lupi (PDT), explicou o motivo por trás da redução da taxa de juros cobrada em empréstimos consignados.



Segundo o ministro da Previdência Social, Carlos Lupi (PDT), a redução da taxa de juros cobrada em empréstimos consignados do INSS é motivada pelo atual crescimento da economia, pela inflação estabilizada e pela queda na taxa de juros.

Em suma, nesse contexto, ele afirma que é responsabilidade do governo acompanhar esse estímulo à economia do país. A intenção é beneficiar a parcela da população que recebe os benefícios da Previdência, e as ações estão sendo implementadas com o objetivo de proteger esses segurados.

Repercussões da redução da taxa de juros

Embora a redução da taxa de juros seja vista como positiva para os beneficiários do INSS, os cidadãos que têm acordos com bancos privados correm riscos. Visto que no início do ano, após uma redução aplicada pelo Conselho Nacional de Previdência Social (CNPS) sem consenso uniforme, os bancos privados suspenderam o serviço do consignado.

Portanto, é de extrema importância acompanhar as notas oficiais e as notícias divulgadas pelos bancos mencionados abaixo, pois eles também suspenderam a disponibilidade do empréstimo consignado no início do ano:

Caixa Econômica Federal;

Banco do Brasil;

Banco Itaú;

Bradesco;

Outros bancos privados.

O beneficiário deve ficar atento

Certamente, a ameaça de suspensão do empréstimo consignado do INSS devido à redução da taxa de juros é um tópico de grande relevância para os beneficiários.

Enquanto o governo busca estimular a economia e beneficiar a população que depende dos benefícios da Previdência Social, as instituições financeiras estão preocupadas com a viabilidade econômica dessa decisão.

Portanto, os beneficiários e aqueles com acordos com bancos privados devem ficar atentos às atualizações e informações divulgadas pelos bancos mencionados para entender como essa situação evoluirá e afetará seus acordos de empréstimo consignado do INSS.

Cuidado com golpes que envolvem o consignado do INSS

Se você receber uma oferta de empréstimo consignado que não solicitou, desconfie. Legítimas instituições financeiras não entrarão em contato de maneira não solicitada. Desse modo, antes de prosseguir com qualquer empréstimo, verifique a autenticidade da instituição financeira. Certifique-se de que estão registrados e autorizados a operar.

Além disso, nunca compartilhe informações pessoais ou sigilosas com terceiros, a menos que tenha certeza de que estão lidando com uma fonte confiável. Dessa forma, poderá minimizar suas chances de ser vítima de algum golpe que ocorra na internet.