O Ensaio como gênero textual: Principais características e estrutura

O ensaio é um dos gêneros textuais mais reconhecidos e valorizados na literatura e na escrita acadêmica. Ao longo da história, o ensaio tem sido um meio poderoso de expressão e argumentação, permitindo que autores expressem suas opiniões, analisem ideias e discutam tópicos com profundidade.

Nesse sentido, esse é um dos gêneros cobrados em alguns vestibulares tradicionais e está presente em diversos momentos da vida acadêmica. Por isso, apresentamos abaixo um breve resumo sobre esse gênero textual.

Origens

O termo “ensaio” tem suas raízes na língua francesa e significa “tentativa” ou “experiência”. O gênero textual do ensaio foi popularizado por Michel de Montaigne, um filósofo e escritor francês do século XVI, que é frequentemente considerado o pai do ensaio moderno.

Montaigne escreveu uma série de ensaios pessoais nos quais explorava suas próprias experiências, pensamentos e reflexões sobre uma variedade de tópicos.

O ensaio foi introduzido na literatura inglesa por Francis Bacon no século XVII. Bacon escreveu ensaios que abordavam questões filosóficas, científicas e morais, estabelecendo o ensaio como uma forma respeitável de expressão intelectual.

Características principais

Um ensaio é um texto curto, não fictício, que aborda um tópico específico de maneira aprofundada e, principalmente, argumentativa. É uma forma de expressão escrita que permite ao autor desenvolver uma linha de raciocínio, apresentar argumentos e oferecer insights pessoais sobre um assunto.

Desse modo, em resumo, o ensaio é uma plataforma para a expressão de pensamentos, ideias e opiniões de forma clara e coesa. Para compreender completamente esse gênero textual, é fundamental estar ciente de suas principais características. Confira a seguir!



Você também pode gostar:

Argumentação

O ensaio é fundamentalmente argumentativo. Isso significa que o autor apresenta um ponto de vista ou uma tese sobre o tópico e fornece argumentos lógicos e evidências para sustentá-lo. Portanto, a persuasão é uma parte essencial do ensaio, pois o autor busca convencer o leitor da validade de sua perspectiva.

Reflexão e profundidade

Os ensaios não se limitam a discutir superficialmente um tópico, mas buscam explorar questões de maneira profunda e reflexiva, muitas vezes indo além das análises superficiais e das opiniões óbvias. A reflexão crítica é uma característica chave do ensaio.

Estrutura flexível

Ao contrário de outros gêneros textuais que têm estruturas rígidas, o ensaio oferece flexibilidade na organização. Embora muitos ensaios sigam uma estrutura básica, como introdução, desenvolvimento de argumentos e conclusão, essa estrutura pode variar de acordo com a abordagem do autor.

Tom autoral

O ensaio permite que o autor mostre sua voz e estilo pessoais. Embora o tom seja geralmente formal e objetivo, é comum que os ensaios revelem a personalidade do autor e sua perspectiva única sobre o assunto.

Variedade temática

Os ensaios podem abordar uma ampla variedade de temas, desde questões sociais e políticas até temas filosóficos, científicos e culturais. A versatilidade do ensaio o torna um gênero textual adequado para explorar quase qualquer tópico de interesse.

Tipos de ensaios

Existem vários tipos diferentes de ensaios, cada um com características específicas. Alguns dos tipos mais comuns são:

Argumentativo – Este tipo de ensaio tem como objetivo persuadir o leitor a adotar um ponto de vista específico, apresentando argumentos convincentes e evidências.

Expositivo – Nesse formato, o autor explora um tópico de maneira informativa, apresentando fatos, conceitos e informações de forma clara e objetiva.

Descritivo – É quando o autor descreve detalhadamente um objeto, lugar, evento ou pessoa, usando linguagem vívida e sensorial para criar uma imagem viva na mente do leitor.

Narrativo – Esse tipo de ensaio conta uma história ou narra uma experiência pessoal, frequentemente relacionando-a a uma mensagem ou lição.

Persuasivo – Similar ao ensaio argumentativo, esse tipo busca convencer o leitor a tomar uma ação específica, apresentando argumentos persuasivos e apelos emocionais.

Crítico – Nesse caso, o autor analisa uma obra de arte, livro, filme ou outro texto, oferecendo uma crítica construtiva e reflexões sobre seu significado e impacto.

Leia também Citação direta e indireta: como citar de acordo com as regras da ABNT; saiba mais.