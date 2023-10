O ex-escritor e comediante do ‘SNL’ Kevin Brennan zomba da morte de Matthew Perry

Kevin Brennan – um ex-escritor e comediante do ‘SNL’ – está fazendo pouco caso Mateus Perry está passando de uma forma muito feia … o que pode explicar por que ele não tem mais sucesso no showbiz.

Kevin – que passou 2 anos escrevendo para um famoso programa de comédia de esquetes na época, e que já foi um comediante em ascensão em Nova York – acessou o Twitter neste fim de semana depois que a notícia da morte de Perry foi divulgada … e postou uma mensagem incrivelmente insensível mensagem zombando do falecido ator de ‘Friends’.

O tweet não foi visto por muitas pessoas – KB tem apenas cerca de 5.900 seguidores – mas certamente deixou um gosto ruim na boca de quem o viu… com muitas pessoas chamando-o no comentários e criticando-o por fazer disso uma piada.

Embora Kevin não seja tão relevante quanto era nos anos 90/início dos anos 2000… ele ainda tem uma conexão famosa com o mainstream de Hollywood através de seu irmão mais novo. Neil Brennan – de quem ele está afastado. Neal, é claro, é o co-criador/escritor de ‘Chappelle’s Show’.

Neal e Kevin se desentenderam anos atrás – e o irmão mais novo construiu um caminho sólido para si mesmo. Neal escreveu para vários programas e até tem seu próprio especial de comédia no Netflix agora … enquanto Kevin apresenta um podcast bastante obscuro e faz shows aqui e ali.

Vale a pena repetir… Neal NÃO é próximo de Kevin – e com base nas entrevistas que NB deu recentemente, onde ele foi questionado sobre seu relacionamento com Kevin… você pode dizer que é um assunto delicado. Com base apenas nessa reação a Perry, você verá que suas personalidades são muito diferentes.