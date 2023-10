O ex-jogador da NBA Joe Smith se enfurece com sua esposa por causa de sua página OnlyFans: Isso é uma merda!

Joe Smithque ganhou US$ 61 milhões durante seu tempo na NBA, ficou furioso com sua esposa por possuir uma página OnlyFans pelas costas.

A esposa dele, Então é uma ex-atriz adulta e compartilhou a reação da ex Los Angeles Lakers quando descobriu que ela ainda produzia conteúdo adulto em 2023.

O ex-jogador da NBA Joe Smith reage ao novo empreendimento OnlyFans da esposa

Ela disse que a dupla havia tentado resolver sua situação financeira anteriormente, antes que ela voltasse ao conteúdo adulto. Smith não conseguiu reter os US$ 18 milhões que tinha após o término de sua carreira.

“Acabei de descobrir que você tem uma página OnlyFans todos esses anos,” Smith disse. “Isso é besteira. Isso é uma merda, Quis. Estou te dizendo, isso é uma merda.”

Ela se defendeu apontando que não colabora com as pessoas e que é seu próprio corpo e que ela pode fazer o que quiser antes de acrescentar: “Você sabia quem diabos eu era quando me conheceu.

“Achei que nunca mais teria que voltar a algo assim. Mas, infelizmente, esse não é o caso agora.”

Para Smithele supostamente não se importa com a quantidade de dinheiro que ela está ganhando, mas com o fato de ela administrar o serviço nas costas dele, o que ele considerou um insulto pessoal.

O Lakers está atualmente em 10º lugar na Conferência Oeste, depois de perder dois dos três primeiros jogos. Eles já estão dois jogos atrás dos líderes e atuais campeões, o Nuggets de Denver.