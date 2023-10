O ex-jogador da NFL Sergio Brown foi preso em conexão com a morte de sua mãe

Sérgio Brown teve uma breve carreira na NFL, na qual jogou em várias franquias famosas, mas enfrenta uma longa batalha legal depois de ser preso em relação à morte de sua mãe.

Em uma história publicada pelo New York Post, Marrom foi levado sob custódia e acusado de homicídio em primeiro grau em relação à sua própria mãe.

Ele foi visto em uma festa no México dias após a morte dela, mas foi deportado do país na terça-feira, quando ficou claro que ele precisava ser interrogado sobre o incidente.

Um mandado de prisão foi emitido em Illinois e ele foi levado sob custódia em San Diego, onde desembarcou após ser deportado do México.

O que aconteceu com a mãe de Sergio Brown?

Os detalhes exatos do caso ainda não são conhecidos do público, embora tenha sido revelado que a mãe de Brown, Myrtle, foi encontrada morta em sua casa em setembro.

As autoridades de Illinois descobriram o corpo depois que sua família não conseguiu entrar em contato com ela durante um período de 48 horas. Também não conseguiram entrar em contato com Sergio, o que levantou suspeitas.

O Gabinete do Examinador Médico de Cook Country declarou que a mulher de 73 anos morreu devido a ferimentos relacionados a uma agressão.

A sua morte foi declarada homicídio, razão pela qual o seu filho foi imediatamente necessário para interrogatório, por ser considerado o principal suspeito.

O comportamento recente de Brown tem sido totalmente inapropriado, considerando o que aconteceu com sua mãe, e o discurso que ele enviou para uma conta do Instagram parece mais assustador após sua prisão.

“Que porra é essa? Desaparecido? Eles nunca viram Procurando Nemo? Que porra está acontecendo? Isso é traumático. Sorte que não preciso contar uma piada. Você… que porra é essa?” ok? Continue nadando”, declarou Brown antes de rir histericamente.