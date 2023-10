O ex-marido da estrela de ‘RHOP’ Mia Thornton diz que ela se casou com ele por dinheiro

Mia Thornton futuro ex-marido, Gordon está criticando a ‘dona de casa de verdade’ por abandoná-lo agora que ele está com problemas financeiros – um sinal claro, diz ele, de que ela estava procurando ouro quando disse “sim”.

Gordon Thorton diz ao TMZ … Mia só se casou com ele porque viu o futuro que os recursos dele poderiam lhe proporcionar, mas agora que os fundos dele estão inacessíveis, ela o está deixando em busca de um “upgrade”.

E, veja só… Gordon nos conta que deu à estrela de “Real Housewives of the Potomac” um passe para sexo, porque sabia que não seria capaz de satisfazê-la sexualmente devido à sua idade – ele tem 71 anos, e recentemente fez uma cirurgia de câncer de próstata.

Gordon diz que pensou que o passe veio com o entendimento de que ela seria aberta e honesta com ele sobre sair com outra pessoa… mas ele afirma que ela está se esgueirando.