O executivo da PFL quer Francis Ngannou x Deontay Wilder em uma luta com regras mistas em 2024

Francis Ngannou pode fazer o que quiser, diz o PFL.

No sábado, Ngannou chocou o mundo quando enfrentou Tyson Fury em sua luta de boxe de 10 rounds em Riad, na Arábia Saudita, derrubando até mesmo o campeão dos pesos pesados ​​no terceiro round. No final, Ngannou ainda ficou aquém do placar dos juízes, perdendo uma controversa decisão dividida, mas ganhou muito respeito por seu desempenho e se preparou para mais algumas superlutas de boxe.

Embora alguns possam pensar que um retorno ao boxe incomodaria os promotores de MMA de Ngannou, o fundador do PFL, Donn Davis, diz que sua promoção apoia totalmente o que Ngannou decidir.

“Desde o início, o motivo pelo qual Francis e o PFL fecharam nosso acordo em dois dias é que queríamos o melhor para Francis Ngannou”, disse Davis em A hora do MMA. “Nos negócios, quando você faz o melhor pelos seus parceiros, isso tende a ser o melhor para o seu negócio. Aquele Jerry MacGuire, ‘Ajude-me a ajudá-lo’, tende a dar certo. Uma em cada 10 vezes, seu parceiro é um mau parceiro e isso é ruim para você. Nos meus 35 anos, nove em cada dez vezes, se você for um bom parceiro, o parceiro será um bom parceiro para você. Eu acho que Francisco – [we] queria o melhor para ele, apoiamos isso e achamos que o melhor vai dar certo para o PFL por causa disso.”

Ngannou assinou uma parceria lucrativa com o PFL no início deste ano, antes de marcar sua luta de boxe contra o Fury. Esperava-se que Ngannou fizesse sua estreia no PFL no início de 2024, mas a derrota para o Fury pode ter abalado as coisas. Após a luta, Ngannou disse que está avaliando opções para a próxima luta, dizendo que quer seguir em frente com o MMA e o boxe. Mas Davis também tem uma terceira opção.

“Francisco está fazendo planos”, disse Davis. “Eu o ouvi em seu programa dizendo que tomaria decisões nas próximas duas semanas. Sabemos no que ele está trabalhando. Acho que há um caminho que pode seguir um de dois caminhos. Acho que a seguir tem um caminho de boxe para ele, e acho que a seguir tem uma luta mista para ele, que vai ser um pouco diferente. Irá contra alguém, pode estar sob regras mistas.

“Acho que os adversários do MMA puro não são tão interessantes no momento. Somos como os fãs, somos como os lutadores. Não somos como as outras empresas. ‘Vamos fazer isso porque eles são nossos caras!’ Só tem um cara no MMA que é interessante no momento para Francis Ngannou: Jon Jones. Um cara. Todo mundo diz: e Stipe? Talvez. Dê a ele meio ponto – 1,5 caras, que são atraentes. Não quero dizer quem poderia fazer uma boa luta por ele. Há três ou quatro outros caras que poderiam travar uma luta competitiva por Francisco. Não estou falando de luta competitiva, estou dizendo convincente – 1,5 cara no MMA, no mundo! E um está ferido pelos próximos nove meses e o outro está sob contrato.

“Somos realistas. Então qual a melhor luta para o nosso lutador Francis Ngannou, sua carreira e fãs de luta? Essa é a luta que devemos travar, e é nessa luta que seremos parceiros. Então ele vai lutar MMA em 2024? Sim, ele vai. Essa será sua próxima luta? Não sei.”

Embora existam vários oponentes em potencial para Ngannou no boxe, incluindo uma revanche com Fury ou uma superluta com Anthony Joshua, um nome parece estar ganhando força para uma possível luta: Deontay Wilder. Ngannou revelou em A hora do MMA que Wilder supostamente vem treinando MMA há algum tempo, e Wilder já mencionou anteriormente uma abertura para tentar lutar na jaula. Mas se ele pudesse decidir, Davis gostaria de ver os dois se encontrarem na jaula inteligente em terrenos mais equilibrados.

“Acho que seria fantástico, porque acho que ele já provou contra Tyson Fury o que tem que provar por enquanto”, disse Davis sobre Ngannou lutando contra Wilder. “Acho que ele vai voltar a isso. … Mas o que eu acharia fascinante? Deontay Wilder em uma luta de regras mistas. Eu sempre digo: o que eu quero ver? Sei muito de boxe e muito de MMA, mas não sou um sábio. Eu não sou um profundo, profundo, profundo insider. Então gosto de testar: o que acho que milhões de pessoas adorariam ver? Acho que é a coisa mais interessante que todos poderíamos ver.”

Embora Davis não tenha entrado em detalhes, ele permitiu que, até onde ele sabe, Wilder está aberto à ideia, mas que o confronto se resumirá simplesmente a “disponibilidade, dinheiro e detalhes”. Davis acredita que tudo isso é alcançável e então, se ele tivesse que fazer uma previsão para o que vem a seguir para Francis Ngannou, ele diz que é essa luta.

“Acho que Francis faz Deontay Wilder e acho que é uma luta selvagem”, concluiu Davis. “Porque o que você sabe e o que eu sei é quem é Francis. Mas agora o resto do mundo sabe o que ele é e ele é uma estrela global. E todo mundo vai ver isso e não perder. Ninguém vai dormir com ele desta vez.