O festivaleiro de Israel Shani Louk é visto dançando com amigos antes de sequestro e assassinato

À medida que continuam a surgir vídeos mostrando o terror no Médio Oriente, outro surge destacando as pessoas inocentes que foram mortas… vivendo e desfrutando das suas vidas antes que o mal se instalasse.

Frequentador de festival de música jovem Shani Louk dançou com um grande sorriso no rosto perto de amigos perto da Faixa de Gaza no fim de semana, sem nenhuma preocupação no mundo. É claro que Shani não tinha ideia de que poucos minutos depois os terroristas atacariam, matariam e sequestrariam centenas de pessoas no festival.