O filho de Matt Hughes, Brandon Mills, detalha como ele se envolveu nos negócios da família contra o conselho do pai

Brandon Mills sempre soube que queria ser um lutador como seu pai.

É claro que crescer como filho do membro do Hall da Fama do UFC, Matt Hughes, pode fazer parecer que foi fácil para Mills seguir seu pai nos negócios da família, mas não foi exatamente o caso. Em vez disso, Mills diz que seu pai na verdade o desencorajou de lutar, embora Hughes também tenha oferecido apoio inabalável a tudo o que seu filho decidisse fazer da vida.

“Desde o primeiro dia ele disse: ‘Não quero que você lute’”, disse Mills ao MMA Fighting. “[He said,] ‘Nunca vou forçar você a lutar, isso é certo, mas não vou impedi-lo, e se você seguir esse caminho, eu o ajudarei.’ Então essa é basicamente a história de como ele se sente a respeito.

“Obviamente ele prefere que eu faça outra coisa. Mas eu sempre quis ser um lutador, então ele me preparou. Ele me fez morar no American Top Team, treinando com os melhores, mas preferia que eu fizesse outra coisa, eu entendo. Eu tenho uma filha e também nunca gostaria que ela seguisse esse caminho.”

Apesar de seu próprio sucesso como um dos maiores meio-médios da história do MMA, Hughes entende melhor do que ninguém o quão difícil pode ser ter sucesso, especialmente nos mais altos níveis do esporte.

Quando começou a lutar no UFC, Hughes ainda não ganhava muito dinheiro, muito menos ganhava dinheiro para mudar sua vida, então não era exatamente a carreira mais estável para escolher. Além disso, Hughes sabe que a luta pode custar tanto física quanto mentalmente a uma pessoa, então não era uma carreira que ele necessariamente desejava para nenhum de seus filhos.

“Conheço os pontos baixos deste esporte tanto quanto conheço os altos”, disse Hughes ao MMA Fighting. “Não consigo imaginar que algum pai realmente queira que seu filho se torne um lutador de jaula. Aqueles que o fazem obviamente não viveram a vida. Acho que existem maneiras muito melhores e mais inteligentes de ganhar a vida. E, na verdade, ser bom o suficiente neste esporte para ganhar a vida com isso é muito raro.

“Então sim, eu não queria que Brandon escolhesse esse caminho. É uma vida difícil e você precisa de pele dura. Não é algo que eu queira ver meu filho passar.”

Apesar de todas as reservas que Hughes tinha sobre as lutas de seu filho, Mills se sentia quase destinado a competir no mesmo esporte que seu pai.

Depois de ver seu pai derrotar Georges St-Pierre quando criança, Mills imediatamente declarou que queria fazer a mesma coisa quando crescesse, então sua mãe o matriculou no wrestling quando ele tinha 4 anos. Naquela época, Mills não entendia exatamente o que Hughes fazia para viver – na escola, ele frequentemente comparava seu pai às maiores estrelas do wrestling profissional – mas rapidamente se apaixonou pela ideia de fazer a mesma coisa.

A luta livre continuou sendo seu foco principal até os 12 anos, quando Mills fez uma viagem com seu pai para visitar um amigo da família, e isso mudou tudo para ele.

“Meu pai me levou ao Havaí para visitar BJ Penn em uma de suas academias que estava inaugurando”, disse Mills. “Então, por meia semana ou um fim de semana, eu fiquei lá observando eles fazerem suas coisas, organizarem seminários e treinarem, e essa foi a primeira vez que realmente vi isso, especialmente fora apenas do meu pai.

“Era BJ e outros lutadores, então provavelmente foi o momento em que pensei: ‘Isso é o que eu quero fazer’”.

Mills continuou lutando enquanto se concentrava simultaneamente em seus trabalhos escolares, mas no fundo de sua mente ele estava pensando em um futuro na luta. Na verdade, ele já havia começado a adicionar novas armas ao seu arsenal para se preparar para o MMA quando ainda era adolescente.

“A temporada de wrestling seria, digamos, de outubro a março, e então, quando a temporada de wrestling terminasse, eu treinaria MMA por cerca de três meses, principalmente jiu-jitsu, e então faria a transição de volta para o wrestling”, disse Mills. “Essa foi minha rotina provavelmente até meu último ano do ensino médio, quando comecei realmente a praticar MMA durante o verão.”

Depois do primeiro ano de faculdade, durante o qual também lutou, a vontade de lutar precisava ser saciada, então Mills decidiu que era agora ou nunca voltar toda a sua atenção para o MMA.

Ele pediu conselhos ao pai novamente, e desta vez Hughes sabia que não havia como negar – seu filho se tornaria um lutador.

“Se ele quiser, vou apoiá-lo”, disse Hughes. “E é por isso que ele vem treinando no American Top Team. A melhor academia de MMA do mundo.”

Mills diz que seu pai o deixou na academia da Flórida, mas não entrou para fazer apresentações ou mesmo tentar influenciar alguém, dizendo aos lutadores e treinadores que o filho de Matt Hughes estava treinando lá agora.

No início, Mills ficou impressionado com o talento que o cercava, e muitas vezes terminava seus dias espancado, ensanguentado e machucado, mas muito feliz por ter treinado ao lado de lutadores que ele cresceu idolatrando, com seus pôsteres nas paredes quando ele estava. crescendo.

E ainda assim, ninguém conhecia realmente a famosa linhagem que ele carregava na academia.

“No início, eu era apenas o garoto que levava uma surra de merda todos os dias”, disse Mills rindo. “Apenas quatro ou cinco meses sendo morto todos os dias, e eu sempre chegava com um sorriso. Eu me lembro do ‘Rei’ Mo [Lawal] me disse: ‘Você está levando uma surra todos os dias, tem um peso no ombro, por que você sorri todos os dias?’ Eu fico tipo, ‘Treinador, estou levando uma surra dos meus heróis! Estou no melhor lugar do mundo agora.

“Assim que eles começaram a descobrir quem era meu pai, alguns caras disseram, ‘Agora estamos aumentando, vamos realmente bater na sua bunda’, e eu precisava disso! Outros caras disseram: ‘Vamos ajudá-lo ainda mais, vamos dar-lhe privacidade, vamos fazer tudo depois do treino.’”

Manter a cabeça baixa e se concentrar apenas no treinamento e na melhora foi um bom conselho que Mills seguiu de seu pai.

“[I told him,] nunca diga não a um treinador”, disse Hughes. “Ouça o seu canto. Não seja arrogante. Mantenha a boca fechada e trabalhe duro. Eu sempre dizia quando lutava: ‘Quando perder, fale pouco; quando você vencer, diga menos.’”

As aulas valeram a pena. Depois de uma carreira amadora invicta de quatro lutas, Mills está definido para se tornar um lutador profissional de pleno direito no sábado, quando fizer sua estreia oficial como parte do card Caged Aggression em Iowa. É também o mesmo card em que o técnico de longa data de Hughes, Pat Miletich, retorna à ação no evento principal.

Embora ele não compartilhe o sobrenome do pai, Mills sabe que ouvirá falar dele com frequência nos dias que antecedem a briga. Verdade seja dita, Mills espera que a enorme sombra de seu pai se agigante ao longo de toda a sua carreira, mas ele já aprendeu a abraçá-la.

“Fui abençoado por ter uma família tão incrível ao meu redor – e ainda tenho – para me preparar para isso”, disse Mills. “Mesmo quando eu estava lutando, porque meu pai era um grande lutador, eu era comparado a ele. Desde muito jovem, eles estavam me preparando lentamente: ‘Isso vai acontecer. Entrevistas como essa vão acontecer. As pessoas vão falar com você sobre seu pai. Lentamente, eles apenas me ajudaram a me preparar para isso.

“Obviamente agora há pressão, mas estou muito mais preparado mentalmente para isso e não vou deixar que as coisas me irritem. Tem gente na academia que me chama de Matt Jr. [and] Entendo. Estou preparado para o resto da minha carreira ser comparado ao meu pai e as pessoas só me veem através do meu pai, o que obviamente eu gostaria que me vissem, mas não consigo me livrar de quem é meu pai. Estou mentalmente preparado para isso. Não tenho problemas com isso.”

Já Hughes, que comemora 50 anos apenas um dia antes de seu filho lutar, ele estará lá no sábado na frente e no centro. Ele está atuando como um dos treinadores e cornermen de Mills.

Com 54 lutas em um currículo que inclui vários reinados como campeão do UFC, pode-se pensar que Hughes deixou de ficar nervoso antes das lutas – e talvez isso tenha sido verdade durante sua carreira. No entanto, o mesmo não pode ser dito, já que Hughes se prepara para ver seu filho competir neste fim de semana.

“Sempre fiquei mais nervoso encurralando meus companheiros do que em minhas próprias lutas”, disse Hughes. “Tive vontade de pular na jaula e ajudá-los. Não gosto daquela sensação de impotência quando tenho que ficar sentado à margem e gritar o que fazer.

“Tão garantido que sentirei a mesma coisa quando Brandon e Pat brigarem neste fim de semana.”

Embora seu pai possa estar em suspense, Mills mal consegue conter sua empolgação enquanto se prepara para se tornar profissional e lutar na frente de todos os seus amigos e familiares.

“Esperei muito tempo para me tornar profissional em meu estado natal, especialmente com Pat [Miletich] sendo a atração principal, meu pai ao meu lado e BJ Penn nos comentários”, disse Mills. “Está tudo se encaixando. Eu não poderia ter planejado melhor.”