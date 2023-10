O filho do suposto sequestrador de Charlotte Sena o rejeita, ‘Ele deveria morrer’

TMZ. com

Craig Ross Jr. filho adulto de ., Joshua esteve na casa de Ross no norte do estado de Nova York, em Porter Corners, na segunda-feira – o mesmo lugar que os investigadores visitaram – e realmente falou diante das câmeras sobre como ele se sente sobre todo o caso.

Surpreendentemente, Joshua rejeita completamente seu pai, dizendo que ele e sua irmã não querem nada com o cara – e não estão nem aí se ele cair morto amanhã.

Uma coisa fica clara em seus sentimentos: o relacionamento entre Ross Jr. e seus filhos estão tensos e se distanciando dele por um quilômetro e meio… especialmente à luz do que ele foi acusado de fazer.

Lembre-se, os policiais trouxeram Ross Jr. sob custódia durante a noite e o acusou de sequestro em primeiro grau – entre outros crimes – em conexão com o desaparecimento de Charlotte.

Charlotte desapareceu no ar durante um acampamento com sua família – isso depois que ela foi vista pela última vez em um passeio de bicicleta no Moreau Lake State Park. Uma busca massiva começou quando ela nunca mais voltou para jantar… e felizmente, ela estava encontrado seguro e som na segunda-feira.