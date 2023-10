O filho mais velho de Michael Jackson discute a condição da pele de seu pai: ele queria brilhar

Aembora já tenham se passado mais de 14 anos desde sua morte, Michael JacksonO legado musical e histórico de ainda é discutido pelos fãs.

Jackson foi um dos maiores artistas da história da música e um ícone mundial que transformou a indústria.

No entanto, ele também foi uma das figuras mais polêmicas, cercada de boatos, sejam eles relacionados a questões jurídicas, acusações de agressão ou procedimentos estéticos.

Tom de pele de Michael Jackson

Uma das polêmicas girou em torno da mudança no tom de sua pele. Jackson tinha um tom de pele mais escuro, mas, com o tempo, ficou mais claro.

Isso foi algo que marcou a vida do cantor e rendeu horas de cobertura midiática.

Quase 15 anos depois, o filho mais velho da cantora, chamado Principefalou sobre esse aspecto da vida de seu pai.

Conversa de Prince Jackson e Mike Tyson

Príncipe Jackson apareceu no ex-boxeador Mike Tysonpodcast Hotboxin’, e, durante a conversa, Tyson discutiu o tom de pele do falecido cantor e apontou que as pessoas pensavam Michael Jackson estava mudando de pele porque queria ser branco.

“Todo mundo pensava que ele estava mudando de pele porque queria ser branco, mas ele estava mudando porque queria brilhar”, explicou o ex-boxeador.

“Ele queria ser uma luz, ele queria brilhar.”

Então, Príncipe Jackson acrescentou que seu pai conversou com ele sobre vitiligo, uma doença de pele, e como lidar com ela.

“Ele tinha muita insegurança por ter uma aparência manchada”, Jackson disse.

“Então ele queria ver se conseguia suavizar sua aparência, para ajudar na segurança de sua aparência física.”