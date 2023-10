O futebol americano fará parte da programação oficial dos Jogos Olímpicos pela primeira vez na história

TA Federação Internacional de Futebol Americano (IFAF), a NFL e o USA Football estão comemorando a decisão histórica da Sessão do COI em Mumbai, na Índia, de incluir o futebol de bandeira americano no programa oficial dos Jogos Olímpicos pela primeira vez em Los Angeles 2028.

Esta decisão segue recomendações de vários órgãos, incluindo o Conselho Executivo do COI, concluindo um processo de avaliação de dois anos.

“Este é um grande momento para o nosso esporte e para a nossa comunidade global do futebol americano”, Pedro Trochetdisse o presidente da Federação Internacional de Futebol Americano.

“Estamos gratos a todos os que participaram no que foi uma jornada verdadeiramente colectiva – e uma jornada que agora continuará em parceria com a LA28, a quem agradecemos pela sua visão e liderança.

Travis Kelce comemora a difícil vitória do Chiefs contra os Vikings

“Estamos convencidos de que o futebol de bandeira oferecerá uma nova e emocionante dimensão aos Jogos – unindo-os, pela primeira vez na história, ao desporto número um da América no seu formato mais jovem, mais acessível e inclusivo, que já está a liderar um crescimento extraordinário, particularmente entre o público jovem, mulheres e meninas e em novos países em todo o mundo. Não temos dúvidas de que a inclusão nos Jogos Olímpicos irá acelerar ainda mais esta dinâmica.”

Crescente popularidade da NFL

A inclusão do futebol de bandeira, um formato rápido, sem contacto e com igualdade de género, reflete o seu crescimento global, com mais de 20 milhões de participantes em mais de 100 países.

Esta mudança está alinhada com a crescente popularidade internacional da NFL, que possui 340 milhões de fãs em todo o mundo. A IFAF realizará seu maior Campeonato Mundial de Futebol de Bandeira em agosto de 2024.

“Hoje é um dia importante para o futebol americano. Estamos extremamente gratos ao COI e ao Comitê Organizador LA28 por reconhecerem o futebol de bandeira como um esporte digno de inclusão nos Jogos Olímpicos, e compartilhamos nosso entusiasmo e celebramos esta ocasião histórica com os milhões de bandeira de jogadores de futebol em todo o nosso país”, Scott Hallenbeckobservou o CEO da USA Football e vice-presidente da IFAF.

“A decisão de adicionar o flag football ao programa dos Jogos Olímpicos de Verão de 2028 em Los Angeles é um reconhecimento do tremendo crescimento internacional do esporte e do apelo como um esporte rápido, emocionante e competitivo.

“O USA Football trabalha incansavelmente para apoiar o crescimento exponencial do esporte em todos os níveis, incentivando a criação de mais caminhos para jogar, e a inclusão nos Jogos Olímpicos terá um impacto transformador em nosso esporte – desde o nível de base até nossas seleções de elite dos EUA. .

“Como órgão dirigente do futebol americano nos Estados Unidos, estamos empenhados em continuar a trabalhar em estreita colaboração com a IFAF, a USOPC e a NFL à medida que prosseguimos os nossos esforços colectivos para fazer crescer o jogo para as gerações actuais e futuras.”