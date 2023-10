O futuro de Bill Belichick com o New England Patriots está no ar

EUparece que o Patriotas da Nova Inglaterra estão considerando se devem deixar o treinador lendário Bill Belichick.

Embora o homem de 71 anos seja considerado por muitos, junto com nomes como Vince Lombardi e Don Shulacomo um dos maiores treinadores do NFL história, as coisas não têm ido bem nos últimos tempos.

Depois de perder os playoffs da temporada passada, os Patriots atualmente têm um recorde de 1-5, o que os coloca em risco real de perder o futebol da pós-temporada novamente este ano.

Patriotas estão considerando o futuro de Belichick

Ben Roethlisberger e Jerome Bettis acusam Patriots de trapaçaFootbahlin com Ben Roethlisberger / YouTube

Dadas as dificuldades das equipes, parece que os Patriots estão conversando sobre o que fazer com Belichick, de acordo com Albert Bremer da Sports Illustrated.

O NFL Insider tem sede na Nova Inglaterra e foi questionado se o proprietário da Nova Inglaterra Roberto Kraft e seu filho Jonathan considerariam demitir Belichick durante uma recente aparição no “The Herd”.

“Essas discussões aconteceram, e posso dizer com certeza, quero dizer, Robert ouve as críticas”, afirmou Breer quando questionado pelo apresentador Colin Cowherd.

“Ele ouve a raiva localmente, e as pessoas no prédio sabem com certeza que ele está ouvindo a raiva da base de fãs, e ele está muito ciente de onde seu time está na hierarquia dos times da NFL também.

“Eles não são mais um time marcante, e ele tinha muito orgulho de eles terem sido um time marcante por duas décadas, junto com times como os Cowboys, como os Eagles, como os Giants eram tradicionalmente. há tudo isso que está envolvido nisso.”

Patriotas olhando para o futuro

Breer colocou lenha na fogueira ao afirmar que a Nova Inglaterra está trabalhando em um plano de sucessão desde a entressafra.

“As discussões sobre o futuro da franquia, na verdade, remontam a janeiro e fevereiro, quando eles se reuniram com Jerod Mayo, seu coordenador defensivo e treinador de linebackers, e fizeram com que ele recusasse uma entrevista com o Panteras. A melhor coisa para sua carreira provavelmente foi fazer aquela entrevista”, disse Breer.

“Então, as discussões sobre onde isso vai depois de Belichick já estão em andamento há algum tempo, e acho que independentemente de como foi este ano, acho que haveria uma discussão sobre a estrutura da franquia e a possível mudança no departamento de pessoal.

“[They’re asking the question] ‘Trazemos um gerente geral ou promovemos alguém a gerente geral e vemos se Bill quer trabalhar com ele?’

“Acho que agora estamos no ponto em que isso será apenas uma demissão total? E eles querem avançar com o programa atual? Jerod Mayo?”

“Acho que essas discussões mais amplas agora fazem parte disso. Mas as discussões sobre onde estão pós-Belichick já acontecem há algum tempo. E novamente, em janeiro e fevereiro, incluía Jerod Mayo.”